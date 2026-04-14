Coconut Water Malai : “मलाई वाला नारियल पानी ना पिएं”, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने इन लोगों को किया मना

Coconut Water Malai : नारियल पानी पीना हेल्दी होता है। कुछ लोगों को मलाई वाला नारियल पानी बेहद पसंद आता है। क्योंकि, पानी के साथ मलाई का स्वाद मिल जाता है। पर, मलाई वाला नारियल पानी कई लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। डॉ. अर्जुन राज ने पत्रिका के साथ बातचीत में बताया है कि किन लोगों को मलाई वाला नारियल पानी पीने से बचना चाहिए।