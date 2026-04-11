Bel Khane Ka Sahi Samay : बेल को कितने महीने खाएं, गलत सेवन से पेट के लिए नुकसानदेह, आयुर्वेदिक डॉक्टर से जानिए सही तरीका

Bel Khane Ka Sahi Samay : गर्मी के मौसम में बेल मिलने लगता है। अधिकतर लोग बेल मिलने के साथ ही सेवन शुरू कर देते हैं। लेकिन, बेल को किस माह में खाना शुरू करना चाहिए, बेल खाने का सही समय क्या होता है? इस बात को समझना जरूरी है तभी बेल खाने के फायदे मिलते हैं। इस तरह के सवालों के जवाब आयुर्वेदिक डॉ. अर्जुन राज ने पत्रिका के रवि कुमार गुप्ता के साथ बातचीत में बताया है।