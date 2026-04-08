ORS Use in Diabetes : डायबिटीज है तो क्या ओआरएस पीना सुरक्षित है? डॉक्टर से ऐसे 4 सवावों के जवाब जानिए

WHO आधारित ORS के एक पैकेट (जो 1 लीटर पानी के लिए होता है) में लगभग 13.5 ग्राम ग्लूकोज होता है। इसलिए, बताए अनुसार मात्रा में ही घोल बनाएं और सेवन करें। इस हिसाब से यह मात्रा बहुत अधिक नहीं है, लेकिन शुगर लेवल को थोड़ा बढ़ा सकती है। ORS में ग्लूकोज इसलिए डाला जाता है ताकि वह छोटी आंत में सोडियम और पानी के अवशोषण (Absorption) में मदद कर सके। बिना ग्लूकोज के ORS का असर कम हो जाता है।