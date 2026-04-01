क्या आप भी बिना भिगोए खा रहे हैं आम? सेहत के लिए हो सकता है ‘जहर’, अभी जानें असली वजह

Why Soak Mangoes In Water Before Eating: गर्मियों के आते ही फलों के राजा आम की डिमांड बढ़ जाती है और बढ़े भी क्यों ना, आखिर साल भर के लंबे इंतजार के बाद जो ये खाने को मिलते हैं। आम के शौकीन लोग इसके आते ही कैरी से लेकर अचार, शेक और आमरस जैसी कई डिशेज बनाने और खाने लगते हैं। विटामिन और फाइबर से भरपूर ये फल जितना टेस्टी है, उतना ही फायदेमंद भी। लेकिन अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा, तो बाजार से लाने के तुरंत बाद आम खाने या इससे जुड़ी डिशेज बनाने के लिए मना किया जाता है। आम को बाल्टी या पतीले में भिगोकर कुछ घंटों के लिए रखने के लिए कहा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि दादी-नानी से लेकर मम्मी तक सभी लोग आम को भिगोकर रखने को क्यों कहते हैं और क्या इससे जुड़ा कोई हेल्थ या साइंस का फायदा भी होता है की नहीं?