“मैं ही क्यों इश्क जाहिर करूं…” रील से रातों-रात वायरल होने वाली नेशनल प्लेयर दीपा भट्ट की असली कहानी

Deepa Bhatt Inspirational Journey: आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफी चर्चा में आईं। इसके बाद से जहां एक तरफ लोग उनकी सराहना करते नहीं थक रहे थे वहीं दूसरी तरफ लोग कहते थे, "आप एक आर्मी मेजर जनरल की पत्नी हैं, आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, आप खुद इतनी पढ़ी-लिखी हैं और नेशनल प्लेयर रही हैं, तो आपको एक गंभीर और सीमित दायरे वाली जिंदगी जीनी चाहिए।" लेकिन इन सब बातों पर बिना ध्यान दिए दीपा भट्ट ने अपनी क्रिएटिविटी से इस पुरानी सोच को चुनौती दी है। बरेली के एक छोटे से गांव में पैदा होने से लेकर दिल्ली जैसे बड़े शहर में 'मिस JDM' बनने और फिर 'मिरेकल बूगी-वूगी' की गोल्ड मेडलिस्ट बनने तक का सफर तय करने के बाद अब इंस्टाग्राम पर @deepabhatt2106 के नाम से चैनल बनाकर दीपा जी ने यह साबित कर दिया है कि उम्र और घर की जिम्मेदारियां आपके सपनों के आड़े नहीं आ सकतीं। 14 बार नेशनल वॉलीबॉल खेल चुकीं दीपा जी आज सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी एक अलग जगह बना रही हैं। आइए जानते हैं दीपा जी से उनके बारे में विस्तार से।