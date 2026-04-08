Best Summer Destination: बादलों के साथ चलना चाहते हैं या नेचर के साथ वक्त बिताना? भारत के इस स्वर्ग जैसे शहर में बिताएं सुकून के पल

अरुणाचल प्रदेश का तवांग एक ऐसी जगह है, जहां पहुंचकर आपको यकीन हो जाएगा कि खूबसूरती असल में क्या होती है। इसे धरती का स्वर्ग भी कहें तो कम है। यहां की सबसे खास बात यह है कि यहां सिर्फ पहाड़ और नदियां ही नहीं हैं, बल्कि एक अलग ही तरह की शांति है। यहां कुदरत और इंसान इतने करीब हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी शहर से आए हैं। तवांग में आपको बादलों को देखने के लिए गर्दन ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां बादल आपके साथ-साथ सड़कों पर चलते हैं। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि आप अपने होटल की खिड़की खोलते हैं और ठंडे-ठंडे बादल सीधे आपके कमरे के अंदर आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के बीच में कोई सपना देख रहे हों। यह एहसास इतना जादुई होता है कि आप घंटों बस उन्हें देखते रह सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि कुदरत आपके कितने करीब है।