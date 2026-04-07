गर्मियों में चाहिए ‘स्विट्जरलैंड’ जैसा मजा? तो बिना पासपोर्ट-वीजा के घूम आइए Virat-Anushka और Deepika की फेवरेट जगह

Bhutan Travel Guide in Hindi Without Passport and Visa: इस समर वेकेशन क्या आप भी विराट-अनुष्का और दीपिका पादुकोण की तरह विदेश घूमने जाना चाहते हैं जहां हवा में प्रदूषण नहीं बल्कि शुद्ध ऑक्सीजन घुली हो? या फिर अगर आप किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जो बजट में भी हो और जहां जाने के लिए पासपोर्ट-वीजा का चक्कर भी न हो, तो आप अपना बैग पैक कर लीजिए। क्योंकि अगर इन सभी सवालों का जवाब आपका हां में है तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज के इस लेख में हम बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे खुशहाल देश भूटान के बारे में जो दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश है, जिसका मतलब है कि यहां पॉल्यूशन से कहीं ज्यादा पेड़-पौधे और हरियाली है। यह जगह न केवल युवाओं के लिए बल्कि सीनियर सिटिजन्स के लिए भी बहुत आरामदायक और सेफ मानी जाती है। आइए जानते हैं इस जगह के बारे में विस्तार से।