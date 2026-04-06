Lunch के बाद ऑफिस में नींद क्यों आती है? जानिए इसे रोकने के Easy Tips

How To Avoid Sleep After Lunch In Office: अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो यह जरूर नोटिस किया होगा कि चाहे कोई कितना भी एक्टिव होकर ऑफिस का काम क्यों न करता हो, लेकिन जैसे ही दोपहर में लंच करता है तुरंत सुस्ती आ जाती है या आंखों में नींद दिखाई देने लगती है। ऐसे में कई बार जब आप किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं, तो सामने वाले का जवाब होता है "अभी नहीं, थोड़ी देर बाद करते हैं, अभी-अभी तो लंच किया है।" दरअसल यह किसी एक इंसान की नहीं बल्कि लगभग सभी लोगों की कहानी है कि जैसे ही लंच करते हैं, उसके बाद पलकें भारी होने लगती हैं और कंप्यूटर स्क्रीन धुंधली दिखने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया की नींद बस इसी वक्त आंखों में आ गई है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज के इस लेख में आइए जानते हैं कि आखिर लंच करने के बाद दोपहर में यह नींद क्यों आती है और इससे निपटने के लिए क्या करना चाहिए।