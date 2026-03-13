‘अच्छी नींद’ आने के लिए ध्यान रखें ये 6 बातें, नहीं टूटेगी बार-बार नींद

जीआरएमसी के न्यूरोसर्जन डॉ अविनाश शर्मा कहते हैं पहले के समय में टीवी, मोबाइल नहीं होता था वह समय से सोते थे और समय से काम करते थे लेकिन आज देर रात तक टीवी देखने, मोबाइल चलाने की आदत लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बन रही है। शरीर की एक क्लॉक होती है जिसके अनुसार ही वह काम करती है। उसके इतर शरीर को ढालने का प्रयास करते हैं तो उसके नकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलते हैं। ओपीडी में रोज 10 से 15 केस नींद की शिकायत के ही आ रहे हैं। जिनमें बड़ी संख्या में युवाओं में यह देखने को मिल रही है।