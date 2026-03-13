गटटे की सब्जी, खीर, सांगरी और भट्टी की रोटी मांग रहे थे नहीं मिली तो एआइ से बनाए फर्जी फोटो, 36 नव आरक्षक बाहर

ग्वालियर. पुलिस ट्रेनिंग स्कूल (पीटीएस) तिघरा में राजस्थान बैच के नव आरक्षकों द्वारा खराब भोजन परोसे जाने के लगाए गए आरोपों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि कुछ नव आरक्षकों ने साथियों को भड़काने और पीटीएस की छवि खराब करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) की मदद से फर्जी फोटो और पोस्टर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए थे। मामले में 36 नव आरक्षकों की भूमिका सामने आने के बाद उन्हें ट्रेनिंग से हटाकर राजस्थान वापस भेज दिया गया है। पीटीएस पुलिस अधीक्षक अखिलेश रेनवाल ने बताया कि राजस्थान पुलिस के अधिकारी भी जांच के लिए गुरुवार को पीटीएस पहुंचे थे। पूछताछ में सामने आया कि कुछ नव आरक्षक मैस में गटटे की सब्जी, खीर, सांगरी की सब्जी और छाछ जैसी खास डिश की मांग कर रहे थे। साथ ही मशीन से बनने वाली रोटियों के बजाय भट्टी पर सेंकी हुई रोटियां देने की बात भी कह रहे थे। पीटीएस में फिलहाल राजस्थान बैच के 1062 नव आरक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें वायरल हुई थीं, जिनमें नव आरक्षक थाली लेकर मैस के बाहर खाने का इंतजार करते दिखाई दे रहे थे। इन तस्वीरों के साथ खराब और घटिया भोजन परोसे जाने के आरोप लगाए गए थे।