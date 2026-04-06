मच्छर चुन-चुनकर सिर्फ आपको ही क्यों काटते हैं? जानिए इसके पीछे का असली सच!

आज के समय में कई स्टडीज से यह साफ हो चुका है कि मच्छरों की अपनी एक पसंद होती है और वे कुछ खास लोगों को काटना ज्यादा पसंद करते हैं। दरअसल, मच्छरों के आपको ज्यादा काटने की सबसे बड़ी वजह आपका ब्लड ग्रुप हो सकता है। रिसर्च बताती है कि O ब्लड ग्रुप वाले लोग मच्छरों को सबसे ज्यादा टेस्टी लगते हैं। असल में हर ब्लड ग्रुप के अपने खास प्रोटीन यानी एंटीजन होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स पर पाए जाते हैं, जैसे A ग्रुप में A एंटीजन और B में B होता है। लेकिन O ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं होता और शायद यही वजह है कि मच्छर इस ग्रुप वालों का खून पीना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर A ब्लड ग्रुप वाले लोग इस मामले में काफी लकी होते हैं क्योंकि मच्छर उन्हें नहीं काटते हैं।