Rajasthan: मच्छरों ने मारा अब जेब पर डंक… घरों का बिगड़ रहा बजट, कमर्शियल स्थानों पर खूब खर्च हो रहे पैसे

पेस्ट कंट्रोल के ये उत्पाद लाइसेंस कैटेगरी से बाहर हैं। इसी कारण यह दवा दुकानों व एफएमसीजी कैटेगरी दोनों में बिकते हैं। एक आकलन के अनुसार एक माह में अकेले जोधपुर में इसका बाजार 10 करोड़ से ज्यादा होता है। खास बात यह है कि पेस्ट कंट्रोल के लिए राजस्थान सरकार एएनएम और आशा सहयोगिनी दोनों को अलग बजट देती है। टेमीफॉस और अन्य साधन अपनाकर मच्छर नियंत्रण का काम किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद मच्छर जनित बीमारियां हर साल बढ़ रही हैं।