World No Tobacco Day 2026 : सिगरेट की आदत छोड़ने के 20 मिनट बाद ही हार्ट रेट कम, WHO ने बताया और क्या-क्या होता है असर

World No Tobacco Day 2026 : विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, दुनिया भर में तंबाकू के सेवन से हर साल 8 मिलियन लोगों की मौत होती है। भारत की बात करें तो यह आंकड़ा 1.3 मिलियन है। इसके बावजूद हम तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन बंद नहीं करते। हाल ही में WHO ने एक पोस्ट के जरिए बताया है कि सिगरेट छोड़ने के महज 20 मिनट के बाद से ही शरीर पर इसका असर दिखना आरंभ हो जाता है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण बातें इस पोस्ट में शेयर की गई हैं, जिन्हें हम नीचे समझेंगे।