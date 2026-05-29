वैभव सूर्यवंशी से लेकर ईशान किशन तक; IPL 2026 के टॉप बैट्समैन की स्टाइल को Summer Look के लिए करें ट्राय

IPL 2026 Top 5 Batsmen summer Look Pics : आईपीएल 2026 के टॉप बल्लेबाजों की लिस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा कायम है। ना केवल क्रिकेट ग्राउंड बल्कि फैशन-स्टाइल के मामले में भी ये नंबर 1 हैं। आइए, वैभव सूर्यवंशी से लेकर ईशान किशन जैसे बैट्समैन से समर फैशन (Summer Fashion For Men) का इंस्पिरेशन लेते हैं।