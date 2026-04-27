Beer Side Effects : क्या ठंडी बीयर सेहतमंद है? गर्मी में बीयर गटकने वाले जानें सही जवाब

Beer Side Effects In Male and Female :भयंकर गर्मी में चिल्ड बीयर पीने वालों की मौज है! बात यहीं खत्म नहीं होती; ये इसके कई फायदे भी गिनाते हैं। पर, क्या वाकई ठंडी बीयर सेहतमंद है? इसके पीछे का सच शोध और डॉक्टर से समझिए। जानिए, ठंडी बीयर पीने से शरीर पर किस तरह के साइड इफेक्ट्स दिखते हैं।