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Sambhavna Seth ने ट्विन्स की छठी पूजा में बताया नाम का पहला अक्षर, फैंस ने दिए यूनिक नाम

Sambhavna Seth Twins Chhathi Puja: अभिनेत्री संभावना सेठ के जुड़वा बच्चों की छठी पूजा संपन्न हो गई है। एक्ट्रेस ने बच्चों के नाम का पहला अक्षर रिवील कर फैंस से बेबी नेम सजेस्ट करने की मांग की है। आइए देखते हैं कि फैंस ने कौन-कौन से नाम सजेस्ट किए हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Jun 15, 2026

Significance Of Chhathi Puja Ritual, Chhathi Puja Baby Naming Ceremony

Sambhavna Seth ने मनाई जुड़वां बच्चों की छठी | image credit youtube- SambhavnaSethEntertainment

Sambhavna Seth Newborn Twins Vlogs : शादी के 10 साल बाद सरोगेसी के जरिए जुड़वा बच्चों की मां बनीं टीवी अभिनेत्री संभावना सेठ (Sambhavna Seth) इन दिनों अपने न्यूबॉर्न ट्विन्स को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने यूट्यूब व्लॉग में बच्चों की छठी पूजा दिखाई, जहां उन्होंने फैंस को बच्चों के नाम का पहला अक्षर ‘ध’ बताया। इसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने कई यूनिक और मीनिंगफुल नाम सजेस्ट किए।

बच्चों के नाम का पहला अक्षर ‘ध’ निकला

संभावना सेठ द्वारा शेयर किए गए यूट्यूब व्लॉग में बच्चों की छठी पूजा उनकी दोनों ननदों द्वारा की गई है। इसके बाद एक्ट्रेस के सबसे बड़े भांजे ने अभिनेत्री के दुपट्टे का एक कोना पकड़कर उन्हें बच्चों के कमरे में ले गया, जिसके बाद उसे शगुन मिला और फिर बच्चों की छठी पूजा पूरी हुई। इसके बाद एक्ट्रेस ने बच्चों के नाम का पहला अक्षर 'ध' रिवील कर फैंस से बच्चों के लिए मीनिंगफुल नाम सजेस्ट करने को कहा है।

फैंस ने सजेस्ट किए मीनिंगफुल और यूनिक नाम 

  • ध्रुविक (Dhruvik): दृढ़ और स्थिर।
  • ध्रुविका (Dhruvika): दृढ़ और स्थिर।
  • धृतांश (Dhritansh): साहस का हिस्सा।
  • ध्वीषा (Dhvisha): दिव्य और शक्तिशाली।
  • धैर्य (Dhairya): सब्र और शांत मन।
  • धैर्यवी (Dhairavi): धैर्य रखने वाली।
  • धीर (Dheer): कोमल और शांत।
  • धारा (Dhara): बहाव या पृथ्वी।
  • ध्रुव (Dhruv): अटल, अडिग या ध्रुव तारा।
  • धृति (Dhriti): अंदर की मजबूती, साहस और आनंद।
  • दर्ष (Darsh): भगवान का रूप या दृष्टि।
  • दर्षिका (Darika): दृष्टि या नदी।
  • दक्ष (Daksh): सक्षम और प्रतिभाशाली।
  • दक्षा (Daksha): सक्षम और पृथ्वी।
  • दर्षित (Darshit): दृष्टि या दिखाया हुआ।
  • दर्षिता (Darshita): दृष्टि या दिखाया हुआ।
  • दमन (Daman): नियंत्रण करने वाला।
  • दामिनी (Damini): बिजली।
  • दक्षित (Dakshit): दक्ष का रूप।
  • दक्षिणा (Dakshina): दान या उपहार।
  • दर्षन (Darshan): दर्शन या दृष्टि।
  • दर्षना (Darshana): दर्शन या दृष्टि।
  • दर्पण (Darpan): आईना।
  • दर्पिता (Darpita): जिसे गर्व हो।
  • दयान (Dayan): दयालु।
  • दयिता (Dayita): प्रिय और प्यारी।
  • धृतिमान (Dhritiman): धैर्य और शांति वाला।
  • धनश्री (Dhanashri): देवी लक्ष्मी।
  • धनुष (Dhanush): हाथ में दिव्य धनुष।
  • धात्री (Dhatri): माता पृथ्वी।

हिंदू धर्म में क्या है छठी पूजा का महत्व

हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के ठीक छठे दिन छठी पूजा (षष्ठी पूजन) किया जाता है। कुछ परिवारों में यह परंपरा छठे दिन के अलावा 11वें या 21वें दिन भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह मुख्य रूप से बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और बुरी नजर से बचाव के लिए की जाती है। इसके साथ ही, इस दिन बच्चे की राशि के अनुसार नाम का पहला अक्षर भी निकाला जाता है, जिससे उसका नाम रखा जाता है।

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Published on:

15 Jun 2026 11:39 am

Hindi News / Lifestyle News / Sambhavna Seth ने ट्विन्स की छठी पूजा में बताया नाम का पहला अक्षर, फैंस ने दिए यूनिक नाम

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