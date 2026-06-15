Sambhavna Seth ने ट्विन्स की छठी पूजा में बताया नाम का पहला अक्षर, फैंस ने दिए यूनिक नाम

हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के ठीक छठे दिन छठी पूजा (षष्ठी पूजन) किया जाता है। कुछ परिवारों में यह परंपरा छठे दिन के अलावा 11वें या 21वें दिन भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह मुख्य रूप से बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य, लंबी उम्र और बुरी नजर से बचाव के लिए की जाती है। इसके साथ ही, इस दिन बच्चे की राशि के अनुसार नाम का पहला अक्षर भी निकाला जाता है, जिससे उसका नाम रखा जाता है।