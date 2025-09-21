Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Raita Side Effects: क्या आप भी खाते हैं रायता? हो सकते हैं वायरल बुखार के शिकार, एक्सपर्ट ने किया दावा

Raita Side Effects: क्या आप जानते हैं कि खीरे का रायता (Cucumber Raita) आपकी सेहत बिगाड़ सकता है? आयुर्वेद के अनुसार खीरा और दही का मेल पचने में कठिन है, जो बुखार, एलर्जी और थकान का कारण बन सकता है। जानें कौन-से रायते हैं हेल्दी विकल्प।

भारत

Dimple Yadav

Sep 21, 2025

Raita Side Effects
Raita Side Effects (photo- gemini ai)

Raita Side Effects: रायता भारतीय खाने का अहम हिस्सा माना जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके लिए बिना रायते के खाना अधूरा ही लगता है। वहीं कई लोग इसे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानकर हर रोज इसका सेवन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर रायता आपकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता? आयुर्वेद के अनुसार, एक खास रायते का सेवन करने से आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और यहां तक कि यह आपको वायरल बुखार और अन्य संक्रमणों का शिकार भी बना सकता है। तो आइए जानते हैं वह कौन सा रायत है जिसका सेवन हमारे स्वास्थ्य के बिलकुल भी सही नहीं है।

खीरे का रायता क्यों है हानिकारक?

एक्सपर्ट नित्यानंदम श्री के मुताबिक, खीरे का रायता खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी खीरे और दही का मेल निषेध बताया गया है। दरअसल, खीरा पानी से भरपूर और ठंडी तासीर वाला माना जाता है, जबकि दही भारी और गाढ़ा होता है। जब इन दोनों चीजों को एक साथ खाया जाता है तो यह शरीर के पाचनतंत्र पर बोझ डालता है। नतीजतन, शरीर में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं और धीरे-धीरे इम्युनिटी कमजोर हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Raita Khane Ke Fayde : पाचन की समस्या दूर भगाएं, गर्मियों में रोजाना खाएं रायता, जानिए 5 फायदे
स्वास्थ्य
benefits of eating raita every day in summer for Improve Digestion weight loss raita khane ke fayde

इम्युनिटी कम होने पर खीरे का रायता खाने से बुखार, सर्दी-जुकाम, एलर्जी और थकान जैसी समस्याएं आसानी से पकड़ सकती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा। लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि जैसे ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी, इसका नकारात्मक असर दिखना शुरू हो जाएगा।

कौन-सा रायता खाना है फायदेमंद?

अगर आपको रायता खाना पसंद है तो खीरे के बजाय कुछ हेल्दी विकल्प चुन सकते हैं।

बूंदी का रायता (Boondi Raita): यह पचने में आसान होता है और स्वाद भी बढ़ाता है।

फ्रूट रायता (Fruit Raita): मीठे फलों से बना रायता शरीर को विटामिन और मिनरल्स देता है।

तड़का लगाया रायता: आप चाहें तो दही में जीरा, घी और हींग का हल्का तड़का लगाकर भी खा सकते हैं। इससे पाचन आसान हो जाता है और दही का असर भी हल्का हो जाता है।

कब और कैसे खाएं रायता?

आयुर्वेद के अनुसार, रात के समय दही नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह शरीर में बलगम और कफ बढ़ाता है। लेकिन अगर रात में दही खाने का मन करे तो उसमें हल्का-सा तड़का लगाकर खाएं। इससे इसका असर कम हो जाएगा और पचने में आसानी होगी।

ये भी पढ़ें

Lauki Raita Recipe : पूरी बॉडी को कूल-कूल कर देता है लौकी का रायता, जानिए बनाकर खाने का तरीका
रैसिपीज
loki_raita_recipe.png

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

21 Sept 2025 07:01 pm

Published on:

21 Sept 2025 06:37 pm

Hindi News / Lifestyle News / Raita Side Effects: क्या आप भी खाते हैं रायता? हो सकते हैं वायरल बुखार के शिकार, एक्सपर्ट ने किया दावा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.