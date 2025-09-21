Raita Side Effects: क्या आप भी खाते हैं रायता? हो सकते हैं वायरल बुखार के शिकार, एक्सपर्ट ने किया दावा

Raita Side Effects: रायता भारतीय खाने का अहम हिस्सा माना जाता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके लिए बिना रायते के खाना अधूरा ही लगता है। वहीं कई लोग इसे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मानकर हर रोज इसका सेवन करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर रायता आपकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होता? आयुर्वेद के अनुसार, एक खास रायते का सेवन करने से आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है और यहां तक कि यह आपको वायरल बुखार और अन्य संक्रमणों का शिकार भी बना सकता है। तो आइए जानते हैं वह कौन सा रायत है जिसका सेवन हमारे स्वास्थ्य के बिलकुल भी सही नहीं है।