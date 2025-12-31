31 दिसंबर 2025,

Baby Born in 2026 Personality: सूर्य के प्रभाव वाला होगा साल 2026, इन तारीखों पर जन्मे बच्चे बनेंगे धनवान और पावरफुल

Baby Born in 2026 Personality: 2026 में घर आने वाला है नन्हा मेहमान? जानिए अंक ज्योतिष के अनुसार 2026 की किन तारीखों पर जन्मे बच्चों के लिए 'गोल्डन ईयर' साबित होगा और उनकी पर्सनैलिटी में क्या खास खूबियां हो सकती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 31, 2025

Numerology predictions 2026, 2026 Vedic astrology predictions, Baby Born in 2026 Personality

Numerology Predictions 2026 | (फोटो सोर्स- GeminiAI)

Baby Born in 2026 Personality: ​हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका आने वाला बच्चा भाग्यशाली हो। अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, साल 2026 एक बहुत ही ताकतवर साल हो सकता है। इस साल का कुल जोड़ '1' बनता है (2+0+2+6 = 10, यानी 1+0 = 1)। अंक 1 सूर्य का प्रतीक है, जो नई शुरुआत और कामयाबी को दर्शाता है। ​अगर आप 2026 में माता-पिता बनने वाले हैं, तो जानिए कुछ खास तारीखों पर जन्म लेने वाले बच्चों के गुण और कैसा हो सकता है उनका भाग्य।

​तारीख 1, 10, 19 या 28 को जन्मे बच्चे (नंबर 1)

इन तारीखों पर जन्म लेने वाले बच्चें पैदाइशी लीडर हो सकते हैं। जैसे साल 2026 का नंबर 1 है, वैसे ही इन बच्चों की एनर्जी भी कमाल की हो सकती है। ये बच्चें किसी के नीचे दबकर काम करना पसंद नहीं करेंगे। ये फ्यूचर में बड़े ऑफिसर, पॉलिटिशियन या अपना खुद का बड़ा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इनका कॉन्फिडेंस ही इनकी सबसे बड़ी ताकत होगी।

​तारीख 2, 11, 20 या 29 को जन्मे बच्चे (नंबर 2)

इन तारीखों पर जन्में बच्चें नेचर से थोड़े शांत और बहुत ही समझदार हो सकते हैं। ये बच्चें अपनी कला और अपनी बातों से दुनिया का दिल जीतने की ताकत रख सकते हैं। 2026 में पैदा होने वाले ये बच्चे पेंटिंग, म्यूजिक या राइटिंग जैसे कामों में बहुत नाम कमा सकते हैं। ये बच्चे अपने माता-पिता के लिए बहुत ही इमोशनल और मददगार बन सकते हैं।

तारीख 3, 12, 21 या 30 को जन्मे बच्चे (नंबर 3)

इन तारीखों पर जन्में बच्चें बोलने में बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। ये बच्चे बहुत ही इंटेलीजेंट और पढ़ाई-लिखाई में तेज बन सकते हैं। 2026 की एनर्जी इन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिला सकती है। ये बच्चें आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया या टीचिंग जैसे क्षेत्रों में बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। इन्हें लोगों से मेल-जोल बढ़ाना बहुत पसंद होगा।

​तारीख 8, 17 या 26 को जन्मे बच्चे (नंबर 8)

इन तारीखों पर जन्में बच्चे बहुत मेहनती और डिसिप्लिन वाले हो सकते हैं। इनके पास धन-दौलत की कभी कमी नहीं रह सकती है। ये बच्चे अपनी मेहनत से अपना नाम खुद बनाने वाले होंगे। हालांकि इनका बचपन थोड़ा गंभीर हो सकता है, लेकिन जवानी तक आते-आते ये सोसायटी के सबसे अमीर और स्ट्रांग लोगों में गिने जा सकते हैं।

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

31 Dec 2025 01:58 pm

Published on:

31 Dec 2025 01:58 pm

