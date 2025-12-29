Baby Names: नक्षत्रों और तारामंडल के नाम पर रखें अपने बच्चे का नाम और उनका मतलब भी जानिए

Unique and Modern Universe Baby Names| (फोटो सोर्स- Freepik)
Unique Baby Names: आजकल के माता-पिता अपने बच्चे का नाम रखते वक्त सिर्फ शुभ मुहूर्त ही नहीं देखते, बल्कि यह भी चाहते हैं कि नाम सबसे अलग और मीनिंगफुल हो। इन दिनों 'सेलेस्टियल नेम्स' यानी अंतरिक्ष, सितारों और गैलेक्सी से जुड़े नामों का बड़ा क्रेज है। ये नाम सुनने में मॉडर्न लगते हैं और इनका अर्थ बहुत गहरा होता है। अगर आप भी अपने घर आने वाले नन्हे मेहमान के लिए ब्रह्मांड (Universe) से जुड़े नाम रखना चाहते हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए है।
आकाश (Aakash): खुला आसमान या ब्रह्मांड का अनंत विस्तार।
कॉसमॉस (Cosmos): पूरा ब्रह्मांड, जो बहुत सुंदर है।
नोवा (Nova): एक ऐसा सितारा जो अचानक से बहुत ज्यादा चमकने लगता है।
स्काई (Skye): खुला आसमान, जो आजादी और ऊंचाइयों का प्रतीक है।
जेनिथ (Zenith): आकाश का वह सबसे ऊंचा बिंदु जो सफलता का प्रतीक माना जाता है।
अहान (Ahaan): सुबह की पहली किरण, जो अंधकार को मिटा देती है।
नक्ष (Naksh): चंद्रमा या सितारों का एक प्यारा हिस्सा।
सूर्यांश (Suryansh): सूर्य का अंश, जिसमें सूरज जैसी चमक और ऊर्जा हो।
अयांश (Ayansh): प्रकाश की पहली किरण या माता-पिता का हिस्सा।
इवान (Ivaan): सूरज का एक रूप या ईश्वर का दिया हुआ शानदार उपहार।
आव्या (Aavya): सूर्य की पहली सुनहरी किरण, जो नई शुरुआत का प्रतीक है।
तारा (Tara): एक एवरग्रीन नाम जो हमेशा चमकता रहता है।
जिया (Ziya): इसका अर्थ है रोशनी या दिव्य चमक, जो सबको प्रभावित करें।
अमरिज (Amaris): चांद की प्यारी बेटी, यह नाम बहुत ही मॉडर्न और यूनिक है।
इशानी (Ishani): मां पार्वती का नाम, जिन्हें ब्रह्मांड की शक्ति माना जाता है।
रोहिणी (Rohini): एक बहुत ही चमकदार और शुभ नक्षत्र का नाम।
कृतिका (Kritika): सितारों का एक समूह, जो अपनी चमक के लिए जाना जाता है।
लियो (Leo): सिंह राशि का इंग्लिश नाम, जो शक्ति और साहस को दर्शाता है।
लाइरा (Lyra): संगीत के यंत्र जैसा दिखने वाला एक सुंदर तारामंडल।
