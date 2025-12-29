Baby Names: नक्षत्रों और तारामंडल के नाम पर रखें अपने बच्चे का नाम और उनका मतलब भी जानिए

Unique Baby Names: आजकल के माता-पिता अपने बच्चे का नाम रखते वक्त सिर्फ शुभ मुहूर्त ही नहीं देखते, बल्कि यह भी चाहते हैं कि नाम सबसे अलग और मीनिंगफुल हो। इन दिनों 'सेलेस्टियल नेम्स' यानी अंतरिक्ष, सितारों और गैलेक्सी से जुड़े नामों का बड़ा क्रेज है। ये नाम सुनने में मॉडर्न लगते हैं और इनका अर्थ बहुत गहरा होता है। अगर आप भी अपने घर आने वाले नन्हे मेहमान के लिए ब्रह्मांड (Universe) से जुड़े नाम रखना चाहते हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए है।