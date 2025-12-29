29 दिसंबर 2025,

लाइफस्टाइल

Baby Names: नक्षत्रों और तारामंडल के नाम पर रखें अपने बच्चे का नाम और उनका मतलब भी जानिए

Baby Names: क्या आप अपने बच्चे के लिए कोई यूनिक नाम ढूंढ रहे हैं? अंतरिक्ष और सितारों से जुड़े ये मॉडर्न नाम आपके बच्चे की पर्सनालिटी को देंगे एक नयी चमक। देखिए लड़के और लड़कियों के लिए बेस्ट यूनिवर्स नेम्स।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Dec 29, 2025

Universe names for baby boy, Modern names for baby girl

Unique and Modern Universe Baby Names| (फोटो सोर्स- Freepik)

Unique Baby Names: आजकल के माता-पिता अपने बच्चे का नाम रखते वक्त सिर्फ शुभ मुहूर्त ही नहीं देखते, बल्कि यह भी चाहते हैं कि नाम सबसे अलग और मीनिंगफुल हो। इन दिनों 'सेलेस्टियल नेम्स' यानी अंतरिक्ष, सितारों और गैलेक्सी से जुड़े नामों का बड़ा क्रेज है। ये नाम सुनने में मॉडर्न लगते हैं और इनका अर्थ बहुत गहरा होता है। अगर आप भी अपने घर आने वाले नन्हे मेहमान के लिए ब्रह्मांड (Universe) से जुड़े नाम रखना चाहते हैं, तो यह लिस्ट आपके लिए है।

गैलेक्सी और ब्रह्मांड से जुड़े यूनिक नाम

आकाश (Aakash): खुला आसमान या ब्रह्मांड का अनंत विस्तार।
कॉसमॉस (Cosmos): पूरा ब्रह्मांड, जो बहुत सुंदर है।
नोवा (Nova): एक ऐसा सितारा जो अचानक से बहुत ज्यादा चमकने लगता है।
स्काई (Skye): खुला आसमान, जो आजादी और ऊंचाइयों का प्रतीक है।
जेनिथ (Zenith): आकाश का वह सबसे ऊंचा बिंदु जो सफलता का प्रतीक माना जाता है।

लड़कों के नाम और उनके अर्थ

अहान (Ahaan): सुबह की पहली किरण, जो अंधकार को मिटा देती है।
नक्ष (Naksh): चंद्रमा या सितारों का एक प्यारा हिस्सा।
सूर्यांश (Suryansh): सूर्य का अंश, जिसमें सूरज जैसी चमक और ऊर्जा हो।
अयांश (Ayansh): प्रकाश की पहली किरण या माता-पिता का हिस्सा।
इवान (Ivaan): सूरज का एक रूप या ईश्वर का दिया हुआ शानदार उपहार।

लड़कियों के नाम और उनके अर्थ

आव्या (Aavya): सूर्य की पहली सुनहरी किरण, जो नई शुरुआत का प्रतीक है।
तारा (Tara): एक एवरग्रीन नाम जो हमेशा चमकता रहता है।
जिया (Ziya): इसका अर्थ है रोशनी या दिव्य चमक, जो सबको प्रभावित करें।
अमरिज (Amaris): चांद की प्यारी बेटी, यह नाम बहुत ही मॉडर्न और यूनिक है।
इशानी (Ishani): मां पार्वती का नाम, जिन्हें ब्रह्मांड की शक्ति माना जाता है।

नक्षत्र और तारामंडल से जुड़े बच्चों के नाम

रोहिणी (Rohini): एक बहुत ही चमकदार और शुभ नक्षत्र का नाम।
कृतिका (Kritika): सितारों का एक समूह, जो अपनी चमक के लिए जाना जाता है।
लियो (Leo): सिंह राशि का इंग्लिश नाम, जो शक्ति और साहस को दर्शाता है।
लाइरा (Lyra): संगीत के यंत्र जैसा दिखने वाला एक सुंदर तारामंडल।

