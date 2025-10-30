भारत के इस शहर को क्यों कहते हैं ‘पूर्व का ऑक्सफोर्ड’, करीब 1400 साल पुराना है इतिहास

Oxford of the East: क्या आप जानते हैं भारत का ऐसा कौन-सा शहर है जिसे 'पूर्व का ऑक्सफोर्ड' कहा जाता है। अगर नहीं तो तो चलिए जानते हैं। पुणे, भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित ऐतिहासिक शहर है, जिसे अक्सर 'पूर्व का ऑक्सफोर्ड' कहा जाता है। यह शहर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिक्षा और संस्कृति के लिहाज से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस शहर का इतिहास करीब 1400 साल पुराना है और यहां की शैक्षिक धरोहर और सांस्कृतिक समृद्धि ही इसे 'ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट' की उपाधि दिलाती है। पुणे का शैक्षिक माहौल पुराने समय से ही मजबूत रहा है और आज यह भारत और दुनिया में एक प्रमुख शैक्षिक केंद्र के रूप में स्थापित है।