आ गया अपडेट, इस तारीख को जारी होगा ICAI CA September 2025 Result, जान लें डेट और समय

ICAI CA Result: Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) ने सीए सितंबर परीक्षा 2025 के रिजल्ट जारी करने की तारीख की घोषणा कर दी है।

Oct 30, 2025
भारत

image

Anurag Animesh

Oct 30, 2025

ICAI CA September 2025 Result

ICAI CA September 2025 Result(Image-Freepik)

ICAI CA September 2025 Result को लेकर अहम जानकारी सामने आ गई है। Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) ने सीए सितंबर परीक्षा 2025 के रिजल्ट जारी करने की तारीख की घोषणा कर दी है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, CA फाइनल और इंटरमीडिएट कोर्स का रिजल्ट 3 नवंबर 2025 को दोपहर 2 बजे, जबकि फाउंडेशन कोर्स का रिजल्ट उसी दिन शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइटों, icai.org और icai.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे।

कब हुई थी ICAI CA सितंबर परीक्षा?

CA फाउंडेशन परीक्षा: 16, 18, 20 और 22 सितंबर 2025
CA इंटरमीडिएट (ग्रुप 1): 4, 7 और 9 सितंबर 2025
CA इंटरमीडिएट (ग्रुप 2): 11, 13 और 15 सितंबर 2025
CA फाइनल (ग्रुप 1): 3, 6 और 8 सितंबर 2025
CA फाइनल (ग्रुप 2): 10, 12 और 14 सितंबर 2025

ICAI CA September 2025 Result: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icai.nic.in पर जाएं।
वेबसाइट के होमपेज पर “CA Foundation/Intermediate/Final Result 2025” लिंक पर क्लिक करें।
अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दर्ज करना होगा।
सबमिट करते ही आपका परिणाम स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
रिजल्ट डाउनलोड कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।

Published on:

30 Oct 2025 04:25 pm

शिक्षा

