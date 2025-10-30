आ गया अपडेट, इस तारीख को जारी होगा ICAI CA September 2025 Result, जान लें डेट और समय

ICAI CA September 2025 Result को लेकर अहम जानकारी सामने आ गई है। Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) ने सीए सितंबर परीक्षा 2025 के रिजल्ट जारी करने की तारीख की घोषणा कर दी है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, CA फाइनल और इंटरमीडिएट कोर्स का रिजल्ट 3 नवंबर 2025 को दोपहर 2 बजे, जबकि फाउंडेशन कोर्स का रिजल्ट उसी दिन शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार ICAI की आधिकारिक वेबसाइटों, icai.org और icai.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे।