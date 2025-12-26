Jobs 2025: क्लर्क, चपरासी सहित कई पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास करें अप्लाई

Gurugram University Non Teaching Vacancy 2025(Image-Freepik)
Gurugram University Clerk Peon Vacancy: 10वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का बढ़िया मौका सामने आया है। Gurugram University में रोजगार पाने का अच्छा अवसर है। यूनिवर्सिटी की ओर से नॉन-टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कारपेंटर, क्लर्क, स्टेनो टाइपिस्ट, दफ्तरी और चपरासी जैसे पदों को भरा जाना है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट gurugramuniversity.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है, इसलिए समय रहते फॉर्म भरना जरूरी है।
इस भर्ती के माध्यम से कुल 27 पदों पर भर्ती की जानी है। इनमें कारपेंटर ग्रेड-I का एक पद, क्लर्क कम डीईओ के अठारह पद, स्टेनो टाइपिस्ट (इंग्लिश) के दो पद, दफ्तरी का एक पद और चपरासी के पांच पद शामिल हैं। सभी पद नॉन-टीचिंग कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। भर्ती से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन देखा जा सकता है।
शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग तय की गई है। कारपेंटर पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है, साथ ही कारपेंटर ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट और संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। क्लर्क पद के लिए 10वीं में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या 10+2 स्तर पर 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी है। इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से पास होना अनिवार्य है। स्टेनो टाइपिस्ट पद के लिए भी 10वीं में 60 प्रतिशत या 10+2 में 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। साथ ही इंग्लिश शॉर्टहैंड की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट और ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड 20 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। दफ्तरी पद के लिए 10वीं पास होना और 10वीं या उससे ऊपर के स्तर पर हिंदी या संस्कृत पढ़ी होना आवश्यक है। वहीं चपरासी पद के लिए हिंदी या संस्कृत के साथ 10वीं पास की योग्यता तय की गई है।
आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए फीस 500 रुपये तय की गई है। हरियाणा राज्य की महिला उम्मीदवारों को 250 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं हरियाणा के डीएससी, ओएससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस और ईएसएम श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 125 रुपये और महिला उम्मीदवारों के लिए 63 रुपये निर्धारित किया गया है।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
होमपेज पर मौजूद Jobs सेक्शन में संबंधित भर्ती का लिंक मिलेगा।
उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा।
जिसमें उम्मीदवार को अपना नाम, पिता का नाम, श्रेणी, जन्मतिथि और शैक्षणिक अंकों से जुड़ी सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरनी होगी।
इसके बाद निर्धारित साइज में पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करने होंगे।
फॉर्म का प्रीव्यू चेक करने के बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा और अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
