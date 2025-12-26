Jobs 2025: क्लर्क, चपरासी सहित कई पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास करें अप्लाई



शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार अलग-अलग तय की गई है। कारपेंटर पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना आवश्यक है, साथ ही कारपेंटर ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट और संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। क्लर्क पद के लिए 10वीं में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक या 10+2 स्तर पर 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन डिग्री जरूरी है। इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से पास होना अनिवार्य है। स्टेनो टाइपिस्ट पद के लिए भी 10वीं में 60 प्रतिशत या 10+2 में 50 प्रतिशत अंकों के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है। साथ ही इंग्लिश शॉर्टहैंड की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट और ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड 20 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। दफ्तरी पद के लिए 10वीं पास होना और 10वीं या उससे ऊपर के स्तर पर हिंदी या संस्कृत पढ़ी होना आवश्यक है। वहीं चपरासी पद के लिए हिंदी या संस्कृत के साथ 10वीं पास की योग्यता तय की गई है।