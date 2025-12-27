27 दिसंबर 2025,

शनिवार

शिक्षा

Success Story: हाई पैकेज की नौकरी छोड़ी और बनीं आईएएस, UPSC में 2 बार फेल और फिर तीसरे प्रयास में हासिल की ऑल इंडिया 6th रैंक

UPSC Success Story of IAS Vanshika Yadav: आईएएस वंशिका यादव जिनकी सफलता तक पहुंचने की जर्नी काफी रोचक है। एक बार नहीं बल्कि दो बार असफल होने के बावजूद आखिर वो कैसे बनीं IAS टॉपर। आइए जानते हैं आईएएस वंशिका यादव की सफलता और संर्घष की कहानी।

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 27, 2025

IAS Vanshika Yadav

IAS Vanshika Yadav

UPSC Success Story of IAS Vanshika Yadav: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा पास करना कई युवाओं का सपना होता है। कुछ लोग इस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जमी-जमाई नौकरी तक दांव पर लगा देते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है वंशिका यादव की है जिन्होंने, आईएएस बनने के लिए लाखों के पैकेज वाली नौकरी को भी ठुकरा दिया।

Success Story: सिविल सेवा के लिए ठुकराई हाई-पैकेज नौकरी

दिल्ली की रहने वाली वंशिका यादव ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (DTU) से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु में सिस्को (Cisco) नाम की कंपनी में काम किया। वंशिका के पास एक बेहतरीन करियर और हाई-पैकेज जॉब का ऑफर था, लेकिन उनका लक्ष्य सिविल सेवा में जाने का था। उन्होंने लोगों की परवाह किए बिना अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी में जुट गईं।

IAS Vanshika Yadav: दो बार हुई नाकाम

वंशिका का IAS बनने का यह सफर आसान नहीं रहा। शुरुआती दो प्रयासों में उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा। लगातार दो बार फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। तीसरे प्रयास के लिए उन्होंने अपनी रणनीति बदली और प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी नए सिरे से शुरू की। उन्होंने रात-दिन मेहनत की जिसका बेहतरीन नतीजा सामने आया और वंशिका की मेहनत रंग लाई।

UPSC 2019 में छठा स्थान

साल 2019 में वंशिका ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर सफलता का परचम लहराया। साल 2025 के परिणामों में उन्होंने कुल 1046 अंक प्राप्त किए। उन्होंने ऑल इंडिया छठी रैंक (AIR 6) हासिल कर सबको हैरान कर दिया। आज वंशिका एक आईएएस ऑफिसर के रूप में लाखों अभ्यर्थियों के लिए रोलमॉडल बन चुकी हैं। उनकी सफलता के सफर में उनके परिवार ने भी उनका साथ दिया जिसकी बदौलत वह अपने सपने को पूरा करने में सफल रही।

27 Dec 2025 12:53 am

Hindi News / Education News / Success Story: हाई पैकेज की नौकरी छोड़ी और बनीं आईएएस, UPSC में 2 बार फेल और फिर तीसरे प्रयास में हासिल की ऑल इंडिया 6th रैंक

शिक्षा

