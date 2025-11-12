Success Story: मां मजदूर, पिता ड्राइवर और बेटा बना सबसे कम उम्र का IAS, फिल्म देखने के अलावा इन चीजों का है शौक

अगर आपके हौसले बुलंद हों तो सफलता उम्र की मोहताज नहीं होती। इस बात को महाराष्ट्र के जालना जिले के रहने वाले अंसार अहमद शेख ने सच साबित कर दिया। अंसार ने 21 साल की बहुत कम उम्र में UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2016 में AIR 361 हासिल कर सबको हैरान कर दिया। सीमित संसाधनों और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने खुद को साबित किया। परिवार और दोस्तों की मदद से उन्होंने दिन-रात पढ़ाई की और पश्चिम बंगाल कैडर में IAS अधिकारी बने। अंसार की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हैं।