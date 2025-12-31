CBSE 10वीं-12वीं की डेटशीट में बदलाव, अब 3 मार्च को नहीं होंगे ये पेपर, यहां देखें पूरी डिटेल

CBSE Board Exam 2026 (Image Saurce: Freepik)
CBSE Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने साल 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, आगामी 3 मार्च को आयोजित होने वाली परीक्षाओं की डेट्स को आगे बढ़ा दिया गया है। स्टूडेंट्स रिवाइज्ड टाइम टेबल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।
बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, हाईस्कूल (10वीं) की जो परीक्षा पहले 3 मार्च, 2026 को तय की गई थी, वह अब 11 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी। इसी तरह इंटरमीडिएट (12वीं) की 3 मार्च को होने वाली परीक्षा अब सीधे 10 अप्रैल, 2026 को कंडक्ट कराई जाएगी।
बोर्ड ने साफ किया है कि, इन बदलावों के अलावा बाकी विषयों की परीक्षाएं पुरानी डेटशीट के हिसाब से ही कंडक्ट कराई जाएंगी। अन्य किसी भी पेपर की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं केवल एक ही शिफ्ट में होंगी। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। हालांकि, कुछ छोटे और स्किल सबजेक्ट्स के लिए समय सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक तय किया गया है। बोर्ड ने यह जानकारी भी दी है कि, परीक्षाओं की ये बदली हुई तारीखें स्टूडेंट्स के रिवाइज्ड एडमिट कार्ड पर भी मेंशन होंगी।
स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि, वे किसी भी सोशल मीडिया अफवाह पर भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी नोटिफिकेशन को ही आधार मानें। एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी अन्य सभी जरूरी जानकारियों के लिए नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहें। स्टूडेंट्स नए शेड्यूल के हिसाब से तैयारी करें ताकि आखिरी समय में किसी तरह की हड़बड़ी न हो।
