CBSE 10वीं-12वीं की डेटशीट में बदलाव, अब 3 मार्च को नहीं होंगे ये पेपर, यहां देखें पूरी डिटेल

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि, वे किसी भी सोशल मीडिया अफवाह पर भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी नोटिफिकेशन को ही आधार मानें। एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी अन्य सभी जरूरी जानकारियों के लिए नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहें। स्टूडेंट्स नए शेड्यूल के हिसाब से तैयारी करें ताकि आखिरी समय में किसी तरह की हड़बड़ी न हो।