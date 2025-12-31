31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

CBSE 10वीं-12वीं की डेटशीट में बदलाव, अब 3 मार्च को नहीं होंगे ये पेपर, यहां देखें पूरी डिटेल

CBSE Board Exam Revised Date Sheet 2026: सीबीएसई ने बोर्ड 2026 की 10वीं और 12वीं की एग्जाम डेटशीट में बदलाव किया है। 3 मार्च को होने वाले पेपर अब नई तारीखों पर आयोजित होंगे। जानें रिवाइज्ड डेटशीट और टाइमिंग की पूरी डिटेल।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 31, 2025

CBSE Board Exam 2026

CBSE Board Exam 2026 (Image Saurce: Freepik)

CBSE Board Exam 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने साल 2026 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, आगामी 3 मार्च को आयोजित होने वाली परीक्षाओं की डेट्स को आगे बढ़ा दिया गया है। स्टूडेंट्स रिवाइज्ड टाइम टेबल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर देख सकते हैं।

CBSE Revised Date Sheet 2026 Notification: अब इन तारीखों में होगा एग्जाम

बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, हाईस्कूल (10वीं) की जो परीक्षा पहले 3 मार्च, 2026 को तय की गई थी, वह अब 11 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी। इसी तरह इंटरमीडिएट (12वीं) की 3 मार्च को होने वाली परीक्षा अब सीधे 10 अप्रैल, 2026 को कंडक्ट कराई जाएगी।

CBSE Board Exam 2026: इन विषयों के पेपर हुए प्रभावित

  • क्लास 10th - 3 मार्च को होने वाले तिब्बती, जर्मन, एनसीसी, लिंबू, लेप्चा, बोडो, जापानी, स्पेनिश, कश्मीरी, मिजो और एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग जैसे विषयों के पेपर अब 11 मार्च को होंगे।
  • क्लास 12th - 3 मार्च को होने वाली लीगल स्टडीज की परीक्षा अब 10 अप्रैल को ली जाएगी।

बोर्ड ने साफ किया है कि, इन बदलावों के अलावा बाकी विषयों की परीक्षाएं पुरानी डेटशीट के हिसाब से ही कंडक्ट कराई जाएंगी। अन्य किसी भी पेपर की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

CBSE Revised Time Table 2026: परीक्षा का समय और शिफ्ट

सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं केवल एक ही शिफ्ट में होंगी। परीक्षा का समय सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। हालांकि, कुछ छोटे और स्किल सबजेक्ट्स के लिए समय सुबह 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक तय किया गया है। बोर्ड ने यह जानकारी भी दी है कि, परीक्षाओं की ये बदली हुई तारीखें स्टूडेंट्स के रिवाइज्ड एडमिट कार्ड पर भी मेंशन होंगी।

स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि, वे किसी भी सोशल मीडिया अफवाह पर भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जारी नोटिफिकेशन को ही आधार मानें। एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी अन्य सभी जरूरी जानकारियों के लिए नियमित रूप से बोर्ड की वेबसाइट चेक करते रहें। स्टूडेंट्स नए शेड्यूल के हिसाब से तैयारी करें ताकि आखिरी समय में किसी तरह की हड़बड़ी न हो।

ये भी पढ़ें

JEE Main City Intimation Slip 2026: कब तक जारी होगी सिटी स्लिप? सीधे इस लिंक से कर पाएंगे डाउनलोड
शिक्षा
JEE Main 2026 City Intimation Slip

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

शिक्षा

Published on:

31 Dec 2025 04:41 pm

Hindi News / Education News / CBSE 10वीं-12वीं की डेटशीट में बदलाव, अब 3 मार्च को नहीं होंगे ये पेपर, यहां देखें पूरी डिटेल

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Priyanka Vergadia Career Journey: 2 बार IIT फेल, कर्ज लेकर पढ़ाई, अब Google-Microsoft में लीडर हैं प्रियंका

Priyanka Vergadia Career Journey
शिक्षा

Today School Assembly News in Hindi: 31 December, 2025 की जरूरी खबरें

Today School Assembly News in Hindi
शिक्षा

UP Police Constable Vacancy 2026: यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग

UP Police Constable Vacancy 2026
शिक्षा

BSTC स्टूडेंट्स के लिए आखिरी मौका, कल है ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख, ऐसे करें अप्लाई

exam
कोटा

Elon Musk की सफलता का सीक्रेट, ये 6 किताबें जो बदल सकती हैं आपका जीवन और सोचने का तरीका

Elon Musk favorite books
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.