Benefits of Drinking Ajwain Water : पेट ही नहीं, दिल को बीमारी से बचाता है अजवाइन पानी

Benefits of Drinking Ajwain Water : अजवाइन का पानी पेट की समस्याओं जैसे गैस या बदहज़मी के लिए तो अच्छा है ही पर यह आपके हार्ट को बीमारियों से बचाने में भी मदद कर सकता है। अगली बार याद रखें, यह सिर्फ पेट के लिए नहीं, बल्कि आपके दिल के लिए भी बेहतर है। (Ajwain ka Pani Peene ke Fayde)

भारत•May 28, 2025 / 05:12 pm• Manoj Kumar

Ajwain Water for Heart: पेट ही नहीं, दिल को बीमारी से बचाता है (फोटो सोर्स : Freepik)आजवाइन पानी

Benefits of drinking Ajwain Water for Heart : हम सब जानते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी जीने के लिए छोटे-छोटे कदम उठाना कितना जरूरी है। ऐसा ही एक आसान और घरेलू नुस्खा है अजवाइन का पानी। अक्सर हम इसे पेट की गड़बड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे गैस या बदहजमी। (Benefits of Drinking Ajwain Water)

