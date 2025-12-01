Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जबलपुर

antacid side effects : बना रहा स्वस्थ्य लोगों को गैस का मरीज, तत्काल राहत की बन रही दूरगामी समस्या

लोगों में जल्दी खाना पचाने और एसिडिटी से बचने के लिए बढ़ा है एंटासिड का चलन डॉक्टर्स के मुताबिक हो सकते हैं दूरगामी परिणाम, प्राकृतिक तरीकों से दूर हो सकती है गैस की समस्या photo source- mete ai

3 min read
Google source verification

जबलपुर

image

Lalit Kumar Kosta

Dec 01, 2025

antacid side effects

antacid side effects

  • लोगों में जल्दी खाना पचाने और एसिडिटी से बचने के लिए बढ़ा है एंटासिड का चलन
  • डॉक्टर्स के मुताबिक हो सकते हैं दूरगामी परिणाम, प्राकृतिक तरीकों से दूर हो सकती है गैस की समस्या

antacid side effects : आज हर कोई खाने के बार उसे पचाने की समस्या से गुजर रहा है। खासकर युवाओं और वयस्कों में यह परेशानी बहुत बढ़ती जा रही है। ऐसे में अधिकतर लोग अपने मन से या कैमिस्ट के पास से कोई भी एंटासिड ले आते हैं जो तात्कालिक राहत प्रदान कर पेट को एसिडिटी और पाचन की समस्या से निजात दिला देता है। लेकिन बिना डॉक्टरी परामर्श के लिया गया एंटासिड अब लोगों को दूरगामी समस्या ‘गैस’ का मरीज भी बना रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक बहुत से लोग ये सोचकर कि एंटासिड पीने से एसिडिटी नहीं होगी और खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा इसलिए वो अक्सर इसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जबकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि वे अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। लंबे समय तक एंटासिड के उपयोग से सेहत को कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं।

antacid side effects : एंटासिड के हो सकते हैं नुकसान

न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार एंटासिड ऐसी दवा है जो ज्यादा खाना, तला भुना या तीखा खाना खाने से होने वाली समस्याओं के समाधान के रूप में जानी जाती है। इससे सीने में जलन और अपच जैसे लक्षणों से कुछ ही देर में राहत मिल जाती है। लोग अक्सर होने वाली एसिडिटी से राहत पाने के लिए एंटासिड लेने लगे हैं। जो कि धीरे धीरे उनके पेट, पोषक तत्वों के अवशोषण और संपूर्ण स्वास्थ्य बाधा उत्पन्न करने लगता है। क्योंकि लोग भले ही एंटासिड्स का उपयोग पाचन को सुधारने के लिए करते होंगे, लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि रोजाना एंटासिड का उपयोग पेट के प्राकृतिक तंत्र का बैलेंस बिगाड़ देता है। इसका असर आपके पाचन पर पडऩे लगता है और इस तरह के एंटासिड पर उनकी निर्भरता और भी बढ़ जाती है।

antacid side effects : संपूर्ण इलाज नहीं है एंटासिड

कैमिस्ट के अनुसार एंटासिड्स का उपयोग लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें तुरंत समस्या से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन गैस या एसिडिटी की समस्या का जड़ से खात्मा नहीं हो पाता है। इसके लिए बेहतर है कि देर रात के बजाय शाम को खाना खाएं, तीखा, ज्यादा तैलीय खाने से बचेंगे तो गैस और एसिडिटी की समस्या को खत्म किया जा सकता है।

antacid side effects : सबकी अपनी पाचन क्षमता, दूरगामी नुकसान भी हैं

सभी की अपनी पाचन क्षमता होती है, उसी के अनुरूप खाना खाया जाता है। इससे एसिडिटी और गैस जैसी समस्या पैदा होने लगी है। इसके समाधान के लिए लोग सीधे कैमिस्ट से एंटासिड ले रहे हैं। जबकि सबकी अपनी अलग-अलग पाचन क्षमता होती है। ऐसे में लगातार एंटासिड का उपयोग दूरगामी अन्य समस्याओं के साथ गैस की बीमारी भी दे सकता है। इससे गैस की समस्या के साथ शरीर में विटामिन की कमी, मैग्नीशियम की कमीक े साथ किडनी पर इसके दुष्प्रभाव पडऩे की पूरी संभावना होती है।

  • डॉ. पंकज असाटी, कंसल्टेंट गेस्ट्रोइंट्रोलॉजिस्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 11:38 am

Published on:

01 Dec 2025 11:36 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Jabalpur / antacid side effects : बना रहा स्वस्थ्य लोगों को गैस का मरीज, तत्काल राहत की बन रही दूरगामी समस्या

बड़ी खबरें

View All

जबलपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Road construction: A two-lane road between Tilhari and Gaurighat will be built at ₹64 crore

Road construction
जबलपुर

जबलपुर में बेकाबू होकर बस पलटी, फिर पेड़ से टकराई; 20 से ज्यादा यात्री घायल

जबलपुर

फेमस हो गई एमपी की ये BLO, सरकार ने दिया खास तोहफा

SIR MP Famous BLO honoured by government
जबलपुर

बहुओं को लेकर भाजपा चिंतित, SIR में नहीं मिल रहे नाम, कलेक्टर से लगाई गुहार

Special Intensive Revision (SIR)
जबलपुर

Encroachment has become a serious problem from the Super Market to Bada Phuhara Kamaniya Gate.

Encroachment
जबलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.