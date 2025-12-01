antacid side effects : बना रहा स्वस्थ्य लोगों को गैस का मरीज, तत्काल राहत की बन रही दूरगामी समस्या

antacid side effects
antacid side effects : आज हर कोई खाने के बार उसे पचाने की समस्या से गुजर रहा है। खासकर युवाओं और वयस्कों में यह परेशानी बहुत बढ़ती जा रही है। ऐसे में अधिकतर लोग अपने मन से या कैमिस्ट के पास से कोई भी एंटासिड ले आते हैं जो तात्कालिक राहत प्रदान कर पेट को एसिडिटी और पाचन की समस्या से निजात दिला देता है। लेकिन बिना डॉक्टरी परामर्श के लिया गया एंटासिड अब लोगों को दूरगामी समस्या ‘गैस’ का मरीज भी बना रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक बहुत से लोग ये सोचकर कि एंटासिड पीने से एसिडिटी नहीं होगी और खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा इसलिए वो अक्सर इसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जबकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि वे अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। लंबे समय तक एंटासिड के उपयोग से सेहत को कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं।
न्यूट्रिशनिस्ट के अनुसार एंटासिड ऐसी दवा है जो ज्यादा खाना, तला भुना या तीखा खाना खाने से होने वाली समस्याओं के समाधान के रूप में जानी जाती है। इससे सीने में जलन और अपच जैसे लक्षणों से कुछ ही देर में राहत मिल जाती है। लोग अक्सर होने वाली एसिडिटी से राहत पाने के लिए एंटासिड लेने लगे हैं। जो कि धीरे धीरे उनके पेट, पोषक तत्वों के अवशोषण और संपूर्ण स्वास्थ्य बाधा उत्पन्न करने लगता है। क्योंकि लोग भले ही एंटासिड्स का उपयोग पाचन को सुधारने के लिए करते होंगे, लेकिन होता इसके बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि रोजाना एंटासिड का उपयोग पेट के प्राकृतिक तंत्र का बैलेंस बिगाड़ देता है। इसका असर आपके पाचन पर पडऩे लगता है और इस तरह के एंटासिड पर उनकी निर्भरता और भी बढ़ जाती है।
कैमिस्ट के अनुसार एंटासिड्स का उपयोग लोग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि इससे उन्हें तुरंत समस्या से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन गैस या एसिडिटी की समस्या का जड़ से खात्मा नहीं हो पाता है। इसके लिए बेहतर है कि देर रात के बजाय शाम को खाना खाएं, तीखा, ज्यादा तैलीय खाने से बचेंगे तो गैस और एसिडिटी की समस्या को खत्म किया जा सकता है।
सभी की अपनी पाचन क्षमता होती है, उसी के अनुरूप खाना खाया जाता है। इससे एसिडिटी और गैस जैसी समस्या पैदा होने लगी है। इसके समाधान के लिए लोग सीधे कैमिस्ट से एंटासिड ले रहे हैं। जबकि सबकी अपनी अलग-अलग पाचन क्षमता होती है। ऐसे में लगातार एंटासिड का उपयोग दूरगामी अन्य समस्याओं के साथ गैस की बीमारी भी दे सकता है। इससे गैस की समस्या के साथ शरीर में विटामिन की कमी, मैग्नीशियम की कमीक े साथ किडनी पर इसके दुष्प्रभाव पडऩे की पूरी संभावना होती है।
