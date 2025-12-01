antacid side effects : बना रहा स्वस्थ्य लोगों को गैस का मरीज, तत्काल राहत की बन रही दूरगामी समस्या

antacid side effects : आज हर कोई खाने के बार उसे पचाने की समस्या से गुजर रहा है। खासकर युवाओं और वयस्कों में यह परेशानी बहुत बढ़ती जा रही है। ऐसे में अधिकतर लोग अपने मन से या कैमिस्ट के पास से कोई भी एंटासिड ले आते हैं जो तात्कालिक राहत प्रदान कर पेट को एसिडिटी और पाचन की समस्या से निजात दिला देता है। लेकिन बिना डॉक्टरी परामर्श के लिया गया एंटासिड अब लोगों को दूरगामी समस्या ‘गैस’ का मरीज भी बना रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक बहुत से लोग ये सोचकर कि एंटासिड पीने से एसिडिटी नहीं होगी और खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा इसलिए वो अक्सर इसका इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जबकि उन्हें ये पता ही नहीं है कि वे अपनी सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। लंबे समय तक एंटासिड के उपयोग से सेहत को कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं।