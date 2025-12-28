पैरों से फैला रहे थे ‘फिंगर’, पास खड़े थे कुत्ते… अचानक पहुंच गई खाद्य विभाग की टीम

निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनुसूची-4 में वर्णित स्वच्छता संबंधी प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन पाया गया। प्रतिष्ठान में व्याप्त अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए लोक स्वास्थ्य के हित में जैनम फूड प्रोडक्ट्स से खाद्य पदार्थों के निर्माण और विक्रय को तत्काल रोक दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त करने और सभी निर्धारित मानकों का पालन करने के बाद ही संचालन की अनुमति दी जाएगी।