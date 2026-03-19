Antimicrobial Resistance: रोज खा रहे हैं जहर? अंडे, दूध और चिकन पर बड़ा खुलासा, आपकी थाली में पहुंच रहा है एंटीबायोटिक

आजकल ज्यादातर अंडे बड़े-बड़े पोल्ट्री फार्म में पैदा होते हैं, जहां मुर्गियों को बहुत छोटे पिंजरों में रखा जाता है। इन पिंजरों का साइज लगभग A4 पेपर जितना होता है। हजारों मुर्गियां एक ही शेड में ठूंस-ठूंस कर रखी जाती हैं। ऐसे माहौल में अगर एक मुर्गी बीमार होती है, तो बीमारी तेजी से फैलती है। इसी वजह से फार्म में लगातार एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। समस्या ये है कि ये दवाओं के असर खत्म होने का जो वेटिंग टाइम होता है, वह अक्सर फॉलो नहीं किया जाता। इसका मतलब है कि अंडों में एंटीबायोटिक के अंश (residue) रह जाते हैं, जो हमारे शरीर में जाकर नुकसान कर सकते हैं। साथ ही गंदगी के कारण Salmonella infection का खतरा भी बढ़ जाता है, जो फूड पॉइजनिंग की बड़ी वजह है।