Doraemon Director Dies : इस कैंसर से डोरेमोन के डायरेक्टर की मौत, जानिए इस Cancer के कारण और लक्षण

Doraemon Director Death Reason : जापानी एनीमेशन को दुनिया भर में मशहूर करने वाले निर्देशक शिबायामा त्सुतोमु का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये फिल्मी इंडस्ट्री से एक दुखद खबर है। मशहूर एनीमे सीरीज डोरेमोन को भी ये निर्देशित किए थे। डोरेमन के निर्देशक की मौत (Doraemon Director Dies) से इनके फैंस शोक मना रहे हैं। बताया जा रहा है कि कैंसर के कारण निर्देशक की मौत हो गई। आइए, इस कैंसर के बारे में जानते हैं।