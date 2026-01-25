MP में 7 किमी लंबी होगी फोरलेन सड़क, 14 करोड़ में होगा निर्माण

MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले के सरदारपुर के लोगों को अब पथरीले और धूल भरे रास्ते से नहीं गुजरना पड़ेगा। चौकड़ी से रिंगनोद तक 14 करोड़ रूपये की लगात से सड़क निर्माण कार्य शुरु हो गया है। बीते सालों से इस मार्ग की हालत बेहद जर्जर थी।
लंबे इंतजार के बाद प्रशासन ने मार्ग की सुध ली। इसके निर्माण-कार्य की जिम्मेदारी एक एजेंसी को दी गई है। जिसने सड़क पर काम शुरु कर दिया है।
पहले चरण में 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण अप्रैल महीने तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सड़क कुल लंबाई 7 किलोमीटर और चौड़ाई 14 मीटर होगी। जिससे भारी वाहनों के आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना होगा। साथ ही सड़क के दोनों तरफ एक-एक मीटर चौड़े सीमेंट कॉन्क्रीट के शोल्डर भी बनाए जाएंगे। जिससे दोपहिया वाहन चालकों को सुविधा मिलेगी।
इस मार्ग में प्रसिद्ध भोपावर जैन तीर्थ से होकर गुजरता है। जो कि जैन समुदाय के आस्था का केंद्र है। यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थ दर्शन के लिए आते हैं। मार्ग की हालत जर्जर होने के कारण यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, मार्ग के दुरुस्त होने से यात्रा बेहतर हो जाएगी।
लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ने बताया कि सरदारपुर से रिंगनोद तक सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया जा चुका है। पहले सरदारपुर फोरलेन चौकड़ी से तीन किलोमीटर का मार्ग बनाया जाएगा। जिसका निर्माण अप्रैल में पूरा होने की संभावना है।
