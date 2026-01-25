MP में 7 किमी लंबी होगी फोरलेन सड़क, 14 करोड़ में होगा निर्माण

MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले के सरदारपुर के लोगों को अब पथरीले और धूल भरे रास्ते से नहीं गुजरना पड़ेगा। चौकड़ी से रिंगनोद तक 14 करोड़ रूपये की लगात से सड़क निर्माण कार्य शुरु हो गया है। बीते सालों से इस मार्ग की हालत बेहद जर्जर थी।

लंबे इंतजार के बाद प्रशासन ने मार्ग की सुध ली। इसके निर्माण-कार्य की जिम्मेदारी एक एजेंसी को दी गई है। जिसने सड़क पर काम शुरु कर दिया है।