बसंत पंचमी पर भोजशाला में नमाज व्यवस्था से मुस्लिम समाज को आपत्ति, प्रशासन पर गंभीर आरोप

उन्होंने आगे कहा कि, विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार के लिए वो न्यायालय की शरण लेकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। जिस स्थान पर नमाज पढ़वाई गई, वो भोजशाला का परिसर ही नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने प्रशासन को गलत जानकारी दी है। वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का कहना है कि, वसंत पंचमी पर सारे कार्य उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आधार पर ही किए गए हैं।