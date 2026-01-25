25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

बसंत पंचमी पर भोजशाला में नमाज व्यवस्था से मुस्लिम समाज को आपत्ति, प्रशासन पर गंभीर आरोप

Dhar News : कमाल मौला वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष अब्दुल समद ने प्रशासन पर भेदभावपूर्ण व्यवस्था करने की बात कहते हुए डमी नमाज पढ़वाने का आरोप लगाया है। साथ ही...।

less than 1 minute read
Google source verification

धार

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 25, 2026

Dhar News

भोजशाला में जुमे की नमाज व्यवस्था से मुस्लिम पक्ष को आपत्ति (Photo Source- Patrika)

Dhar News : सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला में बसंत पंचमी पर हिंदू समाज ने दिनभर पूजा-अर्चना की, जबकि जुमे की नमाज के वक्त मुस्लिम समुदाय को प्रशासन की गहन निगरानी में नमाज अदा कराई गई। अब इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से पढ़ाई गई नमाज पर आपत्ति दर्ज कराई है।

कमाल मौला वेलफेयर सोसायटी के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट में मामले के याचिकाकर्ता अब्दुल समद ने प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए डमी नमाज पढ़वाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि, मस्जिद में ऐसे लोगों को नमाज पढ़वाई गई, जो धार के स्थानीय निवासी ही नहीं थे।

13 लोगों को बंदी बनाने का आरोप

अब्दुल समद के आरोप के मुताबिक, जिन्हें नमाज पढ़ाई गई वो भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि, उनके समाज के 13 लोगों को बंदी बनाकर रखा गया। मामले में समाज के जिम्मेदार पदाधिकारियों और याचिकाकर्ताओं से कोई संपर्क ही नहीं किया गया। हमने हमेशा प्रशासन को सहयोग किया, लेकिन प्रशासन ने उनके साथ भेदभाव किया है।

'जिस स्थान पर नमाज पढ़वाई, वो भोजशाला परिसर ही नहीं'

उन्होंने आगे कहा कि, विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार के लिए वो न्यायालय की शरण लेकर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। जिस स्थान पर नमाज पढ़वाई गई, वो भोजशाला का परिसर ही नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने प्रशासन को गलत जानकारी दी है। वहीं, दूसरी तरफ इस मामले में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा का कहना है कि, वसंत पंचमी पर सारे कार्य उच्चतम न्यायालय के निर्देश के आधार पर ही किए गए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 09:30 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / बसंत पंचमी पर भोजशाला में नमाज व्यवस्था से मुस्लिम समाज को आपत्ति, प्रशासन पर गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dhar Bhojshala: 28 साल बाद पहली बार नहीं चली लाठी, गूंजी सरस्वती वंदना और उठे इबादत के हाथ

Dhar Bhojshala
धार

भोजशाला में बसंत उत्सव का आरंभ, यज्ञ हवन कुंड प्रज्वलित कर पूजा शुरु, नमाज भी होगी

Dhar News
धार

पिता की हत्या कर बेटे ने शव को नहलाया, सबूत मिटाने पूरे घर को धो डाला

dhar news
धार

धार भोजशाला में नमाज या वसंतोत्सव पूजा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, नमाज या वसंतोत्सव?

Dhar Bhojshala Supreme Court Order
धार

छावनी में बदला धार, दो DIG और 13 SP रैंक के अफसर, CAPF समेत हजारों पुलिसकर्मी मैदान में

Bhojshala dhar news update
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.