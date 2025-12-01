एमपी में रात 8 बजे खुला हाईवे, सरकार के आश्वासन के बाद 5 हजार किसानोें का धरना समाप्त

बता दें कि कर्ज माफी और दूसरी मांगों को लेकर खलघाट में सुबह 4 बजे से ही किसानों का गुस्सा फूट पड़ा था। हजारों किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ AB रोड पर उतर आए। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर महा चक्काजाम (Massive Blockade) लगा दिया। प्रदर्शनकारी किसानों ने पुलिस पर उन्हें रोकने का आरोप लगाया। किसानों को रोके जाने के बाद हालात और बिगड़ गए। फोर-लेन सड़क का एक हिस्सा बंद हो गया। स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। संगठन नेताओं समेत हजारों किसानों की भीड़ और सड़क पर बिगड़ते हालात को देखते हुए धामनोद के कई प्राइवेट स्कूलों ने छुट्टी कर दी। फोर-लेन सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह बंद रहा जबकि दूसरी तरफ ट्रैफिक धीमे धीमे चलता रहा।