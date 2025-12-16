Patrika Breaking-धार पोस्ट ऑफिस में लाखों का घोटाला, चार कर्मचारी निलंबित

धार.

जिला मुख्यालय स्थित प्रमुख पोस्ट ऑफिस धार में लाखों रुपए की वित्तीय अनियमिता की गोपनीय शिकायत पर जांच शुरु हुई है। जांच प्रारंभ करते ही अधिकारियों ने पोस्ट ऑफिस के मुख्य पोस्ट मास्टर सहित तीन अन्य कर्मचारियों को अन्य कार्यालय में स्थानांतरित ना करते हुए सीधे निलंबित कर दिया है। बीते एक सप्ताह से वरिष्ठ कार्यालय इंदौर के निर्देश पर तीन सदस्यीय जांच दल जांच में जुटा हुआ है। कई दिनों से गोपनीय रुप से जांच चल रही है। कर्मचारियों को सस्पेंड करते ही मामला सुर्खियों में आ गया है। अधिकारी इसे गोपनीय शिकायत के आधार पर सतर्कता के रुप में जांच की बात कर रहे है, किंतु सूत्रों के अनुसार पोस्ट ऑफिस में जमा निधि की अवधि पूर्ण होने पर राशि लेने गए एक उपभोक्ता के साथ वित्तीय अनियमितता का मामला घटित हुआ था। इस मामले में शिकायत सही पाए जाने पर वरिष्ठ कार्यालय ने ग्राहकों की सुरक्षा निधि की सुरक्षा को गंभीरता से लेते हुए हटाए गए कर्मचारियों के पदस्थी कार्यकाल से जांच करना शुरु की है। प्रधान डाक कार्यालय से लगभग एक लाख खाते जुड़े हैं। इनमें से कई खातों की जांच की जा रही है।

