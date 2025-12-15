जिला भाजपा कार्यकारिणी घोषित, इस विधानसभा क्षेत्र के नेताओं का दिखा दबदबा

जिलाध्यक्ष की टीम में धार विधानसभा को मुख्य रुप से दायित्वों से जोड़ा गया है। 21 सदस्यीय कार्यकारिणी में 12 पद धार के खाते में गए है, जिसमें सात जिला उपाध्यक्षो में धार विधानसभा क्षेत्र से अमृत जैन, महेश रावला, राखी राय का नाम शामिल है। वहीं 6 जिला मंत्री पदों में धार से सुभाष जायसवाल, आरती पटेल, रंजीत भंडारी, विनित मंडलोई को दायित्व मिला है। इसके अतिरिक्त कार्यालयीन टीम में धार का दबदबा रहा है। कोषाध्यक्ष मोहित तातेड़, सह कोषाध्यक्ष कमल वर्मा, कार्यालय मंत्री मनीष प्रधान, मीडिया प्रभारी संजय शर्मा बनाए गए है।