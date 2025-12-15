इंदौर से धार के बीच 56 किमी का रेलवे ट्रैक तैयार, मार्च तक ट्रेन दौडऩे की उम्मीद, सपनों को लगेंगे पंख

धार.

पिछले तीन दशकों से जिलेवासी धार में रेल चालू होने का सपना देख रहे हैं, जो अब साकार होते हुए नजर आ रहा है। पटरी पर टे्रन दौडऩे के साथ ही उसकी छुक-छुक आवाज भी लोगों को सुनाई देगी। यह सपना इंदौर-दाहोद रेल परियोजना के तहत पूरा होने वाला है। परियोजना का महत्वपूर्ण पड़ाव इंदौर से धार के बीच स्थित 64 किमी का ट्रेक है, जिसका काम अंतिम दौर में चल रहा है। लगभग 56 किमी में फाइनल ट्रैक बन चुका है और शेष 8 किमी का कार्य चल रहा है। धार में निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन से इंदौर-अहमदाबाद फोरलेन स्थित आरओबी ब्रिज तक करीब तीन किमी में रेलवे पटरी बिछाई जा रही है। इसके लिए मोडिफाइड ट्रक और उसमें लगी मशीनों के साथ पटरी को ट्रैक पर बिछाया जा रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में मजदूर भी काम कर रहे हैं। रेलवे अफसरों का दावा है कि चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ती से पहले मार्च 2026 तक इंदौर से धार के बीच ट्रैक कम्प्लीट होने के साथ ट्रेन का संचालन शुरु हो जाएगा। इसके पहले रेलवे के आला अधिकारियों द्वारा ट्रायल लिया जाएगा।



