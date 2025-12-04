Farmer Protest: किसानों पर FIR दर्ज, MSP सहित कई मांगो को लेकर किया था चक्काजाम

Dhar Farmer Protest: राष्ट्रीय किसान मजूदर महासंघ के बैनर तले चार जिलों के किसानों द्वारा सोमवार को धार के खलघाट में एबी रोड पर धरना देकर आंदोलन किया था। इस दौरान किसानों के विरोध और चक्काजाम से नेशनल हाइवे 15 घंटे तक बंद रहा और वाहनों की आवाजाही बाधित हुई थी। आमजन की सुरक्षा और शासन के नियमों की अनदेखी पर पुलिस द्वारा 17 नामजद किसानों के खिलाफ अपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए एफआइआर की गई है, जिसमें संघ के पदाधिकारियों सहित अन्य किसान शामिल है। इन सभी के खिलाफ बीएनएस तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनिम 1956 की धारा 8 बी के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया।