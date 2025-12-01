Patrika LogoSwitch to English

धार

एमपी में ’10 हजार’ की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘SI’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के धार जिले में लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए एसआई को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा।

less than 1 minute read
Google source verification

धार

image

Himanshu Singh

Dec 01, 2025

mp news

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी लोकायुक्त के घूस लेते लोकायुक्त के हत्थे चढ़ता है। ऐसा ही एक मामला धार जिले से सामने आया है। यहां पर राजोद थाने में पदस्थ उप निरीक्षक विक्रम देवड़ा रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है। एसआई के द्वारा जमीन विवाद के प्रकरण में जमानत दिलाने और ट्रैक्टर छुड़वाने के नाम पर 12 हजार की रिश्वत की मांग कर रहा था।

दरअसल, फरियादी जीवन राठौड़ अपने चाचा मुन्नालाल राठौड के साथ 27 नवंबर को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक इंदौर के पास शिकायत लेकर पहुंचा था। शिकायत में बताया गया था कि SI विक्रम देवड़ा, मुन्नालाल के बेटे के खिलाफ दर्ज एक जमीन विवाद के मामले में जमानत और ट्रैक्टर छुड़वाने की एवज में 12 हजार रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने सत्यापन करवाया, जिसमें आरोपी SI द्वारा रिश्वत मांगने की बात पूरी तरह सही पाई गई। इसके बाद आज ट्रैप टीम गठित की गई।

10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया एसआई

लोकायुक्त टीम ने आरोपी SI विक्रम देवड़ा और उसके साथी अंबाराम को राजोद थाने में ही 10 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपियों के खिलाफ आरोपी के खिलाफ विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन)2018 की धारा-7,13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है।

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / एमपी में '10 हजार' की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया 'SI', लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

