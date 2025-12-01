एमपी में ’10 हजार’ की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया ‘SI’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी लोकायुक्त के घूस लेते लोकायुक्त के हत्थे चढ़ता है। ऐसा ही एक मामला धार जिले से सामने आया है। यहां पर राजोद थाने में पदस्थ उप निरीक्षक विक्रम देवड़ा रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों पकड़ा है। एसआई के द्वारा जमीन विवाद के प्रकरण में जमानत दिलाने और ट्रैक्टर छुड़वाने के नाम पर 12 हजार की रिश्वत की मांग कर रहा था।



दरअसल, फरियादी जीवन राठौड़ अपने चाचा मुन्नालाल राठौड के साथ 27 नवंबर को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक इंदौर के पास शिकायत लेकर पहुंचा था। शिकायत में बताया गया था कि SI विक्रम देवड़ा, मुन्नालाल के बेटे के खिलाफ दर्ज एक जमीन विवाद के मामले में जमानत और ट्रैक्टर छुड़वाने की एवज में 12 हजार रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद लोकायुक्त टीम ने सत्यापन करवाया, जिसमें आरोपी SI द्वारा रिश्वत मांगने की बात पूरी तरह सही पाई गई। इसके बाद आज ट्रैप टीम गठित की गई।