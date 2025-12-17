17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

Dhar-मेडिकल कॉलेज के साथ ही प्रस्तावित जमीन पर जिला अस्पताल, क्रिटिकल केयर और चाइल्ड हेल्थ यूनिट होंगे शिफ्ट, स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ेगा दायरा

-विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, टेंडर भी जारी, 30 करोड़ के लगभग खर्च होगी राशि

2 min read
Google source verification

धार

image

Hemant Jat

Dec 17, 2025

Dhar district hospita

health department

धार.
शहर के आमखेड़ा के समीप मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित 19.5 हेक्टेयर जमीन कंजर्वेशन लैंड से बाहर होने के बाद जिला अस्पताल की दो प्रमुख यूनिट के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। क्रिटिकल यूनिट और मेटरनल चाइल्ड हेल्थ यूनिट की स्थापना की जाएगी। करीब दो सालों से दोनों यूनिट स्वीकृत होने के बाद चालू नहीं हो पाई है। पूर्व में यह दोनों यूनिट जिला अस्पताल कैंपस में ही बनना तय हुई थीं। लेकिन पर्याप्त जगह नहीं होने से आधुनिक यूनिट आकार नहीं ले पाई। अब नई जगह पर अस्पताल सहित दोनों यूनिट को शिफ्ट करने की योजना तैयार की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसका प्रस्ताव बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग को आमखेड़ा में मेडिकल कॉलेज के लिए 17.87 हेक्टेयर जमीन आवंटित हुई है। इसमें 10 हेक्टेयर जमीन पर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग और शेष सात हेक्टेयर में क्रिटिकल केयर और मेटरनल चाइल्ड हेल्थ्य यूनिट की स्थापना की जाएगी। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा और मरीजों को उसका लाभ मिलेगा।

30 करोड़ की राशि खर्च होगी, सौ-सौ बेट की सुविधा

क्रिटिकल और चाइल्ड केयर यूनिट में सौ-सौ बेड की सुविधा मरीजों के लिए रहेेगी। जिनके निर्माण पर करीब 30 करोड़ की राशि खर्च होगी। दोनो यूनिट मेडिकल कॉलेज भवन के आगे वाले हिस्से में बनेगी। इस यूनिट का निर्माण बीडीसी द्वारा किया जाएगा। टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण के साथ ही दोनों यूनिट की निर्माण शुरू होगा।

ऐसे काम करेगी दोनों यूनिट

क्रिटिकल यूनिट:-एक्सीडेंट और जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए चौबीस घंटे मेडिकल सुविधा उपलब्ध होगी। वेंटीलेटर, मॉनिटर सहित अन्य मशीनों से लैस होकर विशेष डॉक्टर तैनात रहेंगे। इसकी क्षमता सौ बेड की रहेगी। स्ट्रोक, हार्ट अटैक, व संक्रमण संबंधित बीमारियों में मरीजों को इलाज मिलेगा
चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिट:-नवजात शिशु व बच्चों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने और देखभाल की व्यवस्था रहेगी। नवजात बच्चों के लिए एनआइसीयू की स्थापना की जाएगी। यूनिट में विशेषज्ञ डॉक्टरोंं के साथ नर्स और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की टीम रहती है। इसकी क्षमता भी सौ बेड निर्धारित है।

दो साल से स्वीकृति, जगह के अभाव में निर्माण नहीं

स्वास्थ्य सुविधा की दृष्टि से दोनों यूनिट बेहद जरुरी है। प्रदेश के अन्य जिलों की तरह धार में भी इनकी स्वीकृति मिली थी। लेकिन दो साल से जगह के अभाव में यूनिट का निर्माण नहीं हो पाया। मजबूरी में गंभीर मरीजों को अस्पताल से इंदौर या फिर प्राइवेट अस्पताल रेफर कर दिया जाता है।

पूर्व में बन चुका है प्रस्ताव

मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित जमीन पर अस्पताल और क्रिटिकल व चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिट भी शिफ्ट की जाएगी। इसका प्रस्ताव पूर्व में बन चुका है। अभी तक जमीन का इश्यू था, वह दूर हो गया है। मेडिकल कॉलेज के साथ ही दोनों यूनिट का निर्माण भी शुरु होने की उम्मीद है।

डॉ. मुकुंद बर्मन, प्रभारी सीएमएचओ व सिविल सर्जन जिला अस्पताल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 12:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / Dhar-मेडिकल कॉलेज के साथ ही प्रस्तावित जमीन पर जिला अस्पताल, क्रिटिकल केयर और चाइल्ड हेल्थ यूनिट होंगे शिफ्ट, स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ेगा दायरा

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Dhar Post Office Scam

धार

इंदौर से धार के बीच 56 किमी का रेलवे ट्रैक तैयार, मार्च तक ट्रेन दौडऩे की उम्मीद, सपनों को लगेंगे पंख

Indore-Dahod Railway Project
धार

एक ही विधानसभा क्षेत्र के नेताओं का दबदबा, शहरी जिला भाजपा कार्यकारणी घोषित

धार

किसी और के साथ सो रही थी Live in Partner, गुस्साए प्रेमी ने प्राइवेट पार्ट जलाया, दर्दनाक मौत

MP News
धार

विवाद के बीच…. भोजशाला में मनाया जाएगा मां वाग्देवी का जन्मोत्सव, 5 दिन का होगा आयोजन

bhojshala dispute goddess vagdevi janmotsav basant panchami mp news
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.