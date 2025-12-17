Dhar-मेडिकल कॉलेज के साथ ही प्रस्तावित जमीन पर जिला अस्पताल, क्रिटिकल केयर और चाइल्ड हेल्थ यूनिट होंगे शिफ्ट, स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ेगा दायरा

धार.

शहर के आमखेड़ा के समीप मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित 19.5 हेक्टेयर जमीन कंजर्वेशन लैंड से बाहर होने के बाद जिला अस्पताल की दो प्रमुख यूनिट के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। क्रिटिकल यूनिट और मेटरनल चाइल्ड हेल्थ यूनिट की स्थापना की जाएगी। करीब दो सालों से दोनों यूनिट स्वीकृत होने के बाद चालू नहीं हो पाई है। पूर्व में यह दोनों यूनिट जिला अस्पताल कैंपस में ही बनना तय हुई थीं। लेकिन पर्याप्त जगह नहीं होने से आधुनिक यूनिट आकार नहीं ले पाई। अब नई जगह पर अस्पताल सहित दोनों यूनिट को शिफ्ट करने की योजना तैयार की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसका प्रस्ताव बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य विभाग को आमखेड़ा में मेडिकल कॉलेज के लिए 17.87 हेक्टेयर जमीन आवंटित हुई है। इसमें 10 हेक्टेयर जमीन पर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग और शेष सात हेक्टेयर में क्रिटिकल केयर और मेटरनल चाइल्ड हेल्थ्य यूनिट की स्थापना की जाएगी। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा और मरीजों को उसका लाभ मिलेगा।

