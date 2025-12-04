सेना का सबसे बड़ा हॉट एयर बैलून ‘गजराज’ की उड़ान शुरू, भोपाल से पुणे तक करेगा सफर

बुधवार को एमसीटीई परिसर से ब्रिगेडियर आरएस रंधावा ने विशाल बलून को फ्लैग ऑफ किया, जिसके बाद यह सेंधवा की ओर रवाना हुआ। 30 नवंबर से शुरू हुए इस अभियान के तहत हॉट एयर बलून भोपाल, आष्टा, महू, सेंधवा, धुले औरंगाबाद, अहमदनगर होते हुए 7 दिसंबर को पुणे पहुंचेगा, जहां इसका समापन होगा। (MP News)