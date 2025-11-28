एमपी के महू में दिनदहाड़े 10 लाख की लूट, पुलिस ने की नाकेबंदी

महू में शुक्रवार को दोपहर में ड्रीमलैंड चौराहे पर यह वारदात हुई। यहां दो बदमाशों ने शराब कंपनी के 10 लाख रुपए लूट लिए। बाइक सवार आरोपियों ने कंपनी के कर्मचारी के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीना और फर्राटे से बाइक दौड़ाकर फरार हो गए।लूट की घटना महू के बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर हुई। शराब कंपनी के कर्मचारी गौरव, हर्षित और रौनक बैंक आए थे। तीनों ने बैंक से निर्धारित प्र​क्रिया पूरी कर 10 लाख रुपए निकाले। बैंक से निकाली पूरी राशि साथ लाए बैग में रख ली। तीनों बैंक से बाहर निकले। रुपयों से भरा बैग हर्षित के हाथ में था। अचानक बाइक सवार दो बदमाश पास आए और कर्मचारी से लाखों रुपए से भरा बैग छीनकर भाग गए।