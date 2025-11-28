एमपी के महू में दिनदहाड़े 10 लाख की लूट, पुलिस ने की नाकेबंदी

10 lakh rupees robbed in broad daylight in Mhow in MP- demo pic
Mahu- मध्यप्रदेश के महू में दिनदहाड़े लाखों की लूट हुई है। यह वारदात तब घटी जब एक बैंक से तीन लोग पैसे निकालकर बाहर निकले। वहां ताक में खड़े बदमाशों ने उन्हें लूट लिया। आरोपियों ने रुपयों से भरा उनका बैग छीना और भाग लिए। बीच बाजार में लूट की घटना होने से सनसनी फैल गई। लुटेरों की तलाश में पुलिस ने आसपास के इलाकों की नाकेबंदी कर दी है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार शराब कंपनी के कर्मचारियों के साथ लूट हुई है। कंपनी को उन्हीं पर शक है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है। महू के एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी भी मौके पर पहुंचे और मामले की पड़ताल की।
महू में शुक्रवार को दोपहर में ड्रीमलैंड चौराहे पर यह वारदात हुई। यहां दो बदमाशों ने शराब कंपनी के 10 लाख रुपए लूट लिए। बाइक सवार आरोपियों ने कंपनी के कर्मचारी के हाथ से रुपयों से भरा बैग छीना और फर्राटे से बाइक दौड़ाकर फरार हो गए।लूट की घटना महू के बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर हुई। शराब कंपनी के कर्मचारी गौरव, हर्षित और रौनक बैंक आए थे। तीनों ने बैंक से निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर 10 लाख रुपए निकाले। बैंक से निकाली पूरी राशि साथ लाए बैग में रख ली। तीनों बैंक से बाहर निकले। रुपयों से भरा बैग हर्षित के हाथ में था। अचानक बाइक सवार दो बदमाश पास आए और कर्मचारी से लाखों रुपए से भरा बैग छीनकर भाग गए।
यातायात पुलिस चौकी के ठीक सामने यह वारदात हुई। वारदात के बाद कर्मचारियों ने तुरंत अपने वरिष्ठ बद्री फौजी को सूचना दी। उन्होंने पुलिस को लूट की घटना से अवगत कराया। इसके बाद कोतवाली थाना प्रभारी राहुल शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच शुरु की और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला।
बताया जा रहा है कि बद्री फौजी शराब ठेकेदार हैं। उनके पुत्र अमन ठाकुर ने कर्मचारियों पर शक जताया है। उन्होंने बताया कि तीनों कर्मचारी मानपुर के रहने वाले हैं।
