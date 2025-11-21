पर्यटकों के लिए बुरी खबर: अनिश्चितकाल के लिए बंद हुई ये ट्रेन, वादियों का सफर थमा

patalpani-kalakund heritage train suspended (फोटो- mp tourism)
Patalpani-Kalakund Heritage Train: प्रदेश की एकमात्र पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन को 21 नवंबर से अनिश्चितकाल के लिए बंद (Train Suspended) कर दिया गया है। पश्चिम रेलवे ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर आधिकारिक रूप से संचालन रोकने की घोषणा की। हर वर्ष यह ट्रेन अप्रैल से मार्च के बीच बंद रहती थी, लेकिन इस बार ब्रॉडगेज लाइन निर्माण के बड़े प्रोजेक्ट के चलते नवंबर में ही सेवा बंद करने का निर्णय लिया गया है।
हेरिटेज ट्रेन पर तैनात गार्ड, टीसी, लोको पायलट और अन्य स्टाफ को अब महू स्टेशन से चलने वाली नियमित यात्री ट्रेनों में ड्यूटी दी जाएगी। पहले इन्हें सप्ताह में तीन दिन हेरिटेज ट्रेन में लगाया जाता था।
पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन मानसून से मार्च तक पर्यटकों की पसंदीदा यात्रा मानी जाती थी। क्रिसमस और वर्ष समाप्ति के माह में यह ट्रेन पूरी क्षमता में चलती थी। घाटियों, झरनों और गहरी वादियों के बीच से होकर गुजरने का अनूठा अनुभव यात्रियों को आकर्षित करता था।
रेलवे महू-पातालपानी ब्रॉडगेज लाइन (Broad Gauge Construction) को तैयार करने के अंतिम चरण में है। सीआरएस निरीक्षण भी पूरा हो चुका है। अब ट्रैक को आगे पातालपानी-बढ़िया-चोरल के रास्ते खंडवा तक ले जाने का काम शुरु किया जा रहा है। इसी परियोजना के तहत पातालपानी स्टेशन के पास एक नया रेलवे ब्रिज भी बनाया जा रहा है। निर्माण कार्यों में बाधा न आए, इसलिए हेरिटेज सेक्शन पर ट्रेन संचालन अगली सूचना तक पूरा बंद रहेगा।
बड़ी खबरेंView All
महू
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग