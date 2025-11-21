Patrika LogoSwitch to English

महू

पर्यटकों के लिए बुरी खबर: अनिश्चितकाल के लिए बंद हुई ये ट्रेन, वादियों का सफर थमा

Broad Gauge Construction: ब्रॉडगेज निर्माण की मार ने एमपी आए पर्यटकों की पसंदीदा ट्रेन आज से अनिश्चितकाल के लिए रोक दी गई है। नोटिफिकेशन जारी होते ही सीजन में आने वाले हजारों पर्यटक मायूस हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

महू

image

Akash Dewani

Nov 21, 2025

patalpani-kalakund heritage train suspended broad gauge construction mp news

patalpani-kalakund heritage train suspended (फोटो- mp tourism)

Patalpani-Kalakund Heritage Train: प्रदेश की एकमात्र पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन को 21 नवंबर से अनिश्चितकाल के लिए बंद (Train Suspended) कर दिया गया है। पश्चिम रेलवे ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर आधिकारिक रूप से संचालन रोकने की घोषणा की। हर वर्ष यह ट्रेन अप्रैल से मार्च के बीच बंद रहती थी, लेकिन इस बार ब्रॉडगेज लाइन निर्माण के बड़े प्रोजेक्ट के चलते नवंबर में ही सेवा बंद करने का निर्णय लिया गया है।

स्टाफ की ड्यूटी बदली, हेरिटेज रूट हुआ खाली

हेरिटेज ट्रेन पर तैनात गार्ड, टीसी, लोको पायलट और अन्य स्टाफ को अब महू स्टेशन से चलने वाली नियमित यात्री ट्रेनों में ड्यूटी दी जाएगी। पहले इन्हें सप्ताह में तीन दिन हेरिटेज ट्रेन में लगाया जाता था।

यात्रियों को निराशा, खूबसूरत वादियों का सफर अब नहीं

पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन मानसून से मार्च तक पर्यटकों की पसंदीदा यात्रा मानी जाती थी। क्रिसमस और वर्ष समाप्ति के माह में यह ट्रेन पूरी क्षमता में चलती थी। घाटियों, झरनों और गहरी वादियों के बीच से होकर गुजरने का अनूठा अनुभव यात्रियों को आकर्षित करता था।

ब्रॉडगेज लाइन निर्माण ने बदल दिया शेड्‌यूल

रेलवे महू-पातालपानी ब्रॉडगेज लाइन (Broad Gauge Construction) को तैयार करने के अंतिम चरण में है। सीआरएस निरीक्षण भी पूरा हो चुका है। अब ट्रैक को आगे पातालपानी-बढ़िया-चोरल के रास्ते खंडवा तक ले जाने का काम शुरु किया जा रहा है। इसी परियोजना के तहत पातालपानी स्टेशन के पास एक नया रेलवे ब्रिज भी बनाया जा रहा है। निर्माण कार्यों में बाधा न आए, इसलिए हेरिटेज सेक्शन पर ट्रेन संचालन अगली सूचना तक पूरा बंद रहेगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

बड़ी खबरें

View All

ट्रेंडिंग

