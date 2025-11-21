पर्यटकों के लिए बुरी खबर: अनिश्चितकाल के लिए बंद हुई ये ट्रेन, वादियों का सफर थमा

Patalpani-Kalakund Heritage Train: प्रदेश की एकमात्र पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन को 21 नवंबर से अनिश्चितकाल के लिए बंद (Train Suspended) कर दिया गया है। पश्चिम रेलवे ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी कर आधिकारिक रूप से संचालन रोकने की घोषणा की। हर वर्ष यह ट्रेन अप्रैल से मार्च के बीच बंद रहती थी, लेकिन इस बार ब्रॉडगेज लाइन निर्माण के बड़े प्रोजेक्ट के चलते नवंबर में ही सेवा बंद करने का निर्णय लिया गया है।