कोर्ट परिसर में नाइट ड्यूटी कर रहे आरक्षक की मौत, शौचालय में मिली लाश

SAF Constable Death: गुरुवार सुबह एसएएफ आठवीं बटालियन में आरक्षक के पद पर पदस्थ गणेश (38) पिता सूर्यकांत शर्मा निवासी एसएएफ कॉलोनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरक्षक छिंदवाड़ा न्यायालय परिसर में नाईट ड्यूटी पर था तथा शौचालय गया था जब सुबह पांच बजे ड्यूटी बदलने के दौरान दूसरे कर्मचारी आए तब गणेश शर्मा को बेहोश अवस्था में देखा गया था। (MP News)