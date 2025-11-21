कोर्ट परिसर में नाइट ड्यूटी कर रहे आरक्षक की मौत, शौचालय में मिली लाश

saf constable Ganesh Sharma death on night duty (फोटो- सोशल मीडिया)
SAF Constable Death: गुरुवार सुबह एसएएफ आठवीं बटालियन में आरक्षक के पद पर पदस्थ गणेश (38) पिता सूर्यकांत शर्मा निवासी एसएएफ कॉलोनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरक्षक छिंदवाड़ा न्यायालय परिसर में नाईट ड्यूटी पर था तथा शौचालय गया था जब सुबह पांच बजे ड्यूटी बदलने के दौरान दूसरे कर्मचारी आए तब गणेश शर्मा को बेहोश अवस्था में देखा गया था। (MP News)
तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर इसे हार्ट अटैक (heart attack) माना जा रहा है। नेपाल निवासी आरक्षक गणेश शर्मा तीन माह से कोर्ट में नाईट ड्यूटी कर रहा था। अनुकंपा नियुक्ति के तहत एसएएफ में शामिल हुआ था।
जिला अस्पताल में आरक्षक का पोस्टमार्टम कराया गया तथा कोतवाली पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दी है। कोतवाली टीआई आशीष धुर्वे ने बताया कि मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद साफ होगी, डॉक्टर ने मौखिक रूप से मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है। (MP News)
