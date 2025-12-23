यहां देखिए…बाघ की संख्या के मुकाबले तेन्दुआ ज्यादा



पूर्वी हर्रई रेंज के रेंजर रघु सिंह का कहना पड़ा कि रेंज के कुण्डाली और परतापुर में तेन्दुआ की संख्या अधिक है। इस वजह से उनके खरोंच और पगचिन्ह के साक्ष्य को एकत्र किया गया। इसी तरह लगातार गणना में दूसरे साक्ष्य भी देखे जाएंगे।

परासिया अनुभाग के एसडीओ विजेन्द्र खोपरागड़े का कहना है कि जुन्नारदेव रेंज में यह वन्य प्राणी गणना होती रही। प्रथम दिन कर्मचारी साक्ष्य एकत्र करते रहे। एक सप्ताह में बाघ-तेन्दुआ की संख्या की जानकारी पाएगी।

