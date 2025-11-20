Patrika LogoSwitch to English

नरसिंहपुर

नक्सली हमले में शहीद वीर आशीष को आज अंतिम विदाई, CM मोहन यादव देंगे श्रद्धांजलि

Inspector Ashish Sharma last rites: नक्सली मुठभेड़ में शहादत देने वाले इंस्पेक्टर आशीष शर्मा का पार्थिव शरीर आज दोपहर बोहानी पहुंचेगा। अंतिम यात्रा में सीएम मोहन यादव से लेकर कई आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे।

2 min read
Google source verification

नरसिंहपुर

image

Akash Dewani

Nov 20, 2025

naxal encounter Inspector Ashish Sharma last rites cm mohan yadav mp news

martyred Inspector Ashish Sharma last rites (फोटो- सोशल मीडिया)

Inspector Ashish Sharma last rites: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बोहानी गांव में आज माहौल गमगीन है। हॉक फोर्स के शूरवीर निरीक्षक आशीष शर्मा की शहादत की खबर लगते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। पार्थिव शरीर पहुंचने से पहले ही ग्रामीण घर के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। हर कोई इस वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए आतुर है। इस अंतिम यात्रा में सीएम मोहन यादव समेत प्रदेश के कई मंत्री और आईएएस अधिकारी शामिल होंगे।

बालाघाट में भावुक श्रद्धांजलि, 1 से 2 बजे तक गांव पहुंचेगा शव

गुरुवार सुबह बालाघाट के अंबेडकर चौक से पुलिस लाइन तक शहीद आशीष शर्मा की श्रद्धांजलि यात्रा निकली। हॉक फोर्स के साथियों ने सलामी देते हुए उन्हें अंतिम सम्मान दिया। पुलिस लाइन में शोक सलामी के बाद पार्थिव शरीर को बोहानी के लिए रवाना कर दिया गया, जहां दोपहर 1 से 2 बजे के बीच पहुंचने की संभावना है।

सीएम यादव भी रहेंगे अंतिम यात्रा में शामिल

शहीद की अंतिम यात्रा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav), कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, पूर्व मंत्री उदय प्रताप सिंह लाल और कई वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। प्रशासन ने पूरे कार्यक्रम को सम्मानजनक तरीके से आयोजित करने की तैयारी कर ली है।

नक्सली हमले में वीरगति

19 नवंबर की सुबह आशीष शर्मा अपनी टीम के साथ एमपी-छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान में लगे थे। इसी दौरान नक्सलियों ने अचानक हमला कर दिया। गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल हुए आशीष ने बहादुरी से मोर्चा संभाला, लेकिन अधिक रक्तस्राव के चलते वीरगति को प्राप्त हो गए। (naxal encounter)

शहीद आशीष शर्मा को मिले दो वीरता पदक

आरक्षक के रूप में चयनित आशीष ने 2016 में विशेष सशस्त्र बल और 2018 में हॉक फोर्स ज्वाइन की। नक्सल ऑपरेशनों में साहस दिखाने पर उन्हें दो बार वीरता पदक और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला।

शादी की तैयारी अधूरी रह गई

31 साल की उम्र में शहीद हुए आशीष शर्मा की जनवरी 2026 में शादी होने वाली थी। परिवार और ग्रामीणों ने कभी नहीं सोचा था कि लौटकर आने वाला बेटा आज तिरंगे में लिपटकर घर आएगा। उनके जाने से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

Published on:

20 Nov 2025 12:49 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Narsinghpur / नक्सली हमले में शहीद वीर आशीष को आज अंतिम विदाई, CM मोहन यादव देंगे श्रद्धांजलि

नरसिंहपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

