नक्सली हमले में शहीद वीर आशीष को आज अंतिम विदाई, CM मोहन यादव देंगे श्रद्धांजलि

Inspector Ashish Sharma last rites: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बोहानी गांव में आज माहौल गमगीन है। हॉक फोर्स के शूरवीर निरीक्षक आशीष शर्मा की शहादत की खबर लगते ही गांव में सन्नाटा पसर गया। पार्थिव शरीर पहुंचने से पहले ही ग्रामीण घर के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। हर कोई इस वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए आतुर है। इस अंतिम यात्रा में सीएम मोहन यादव समेत प्रदेश के कई मंत्री और आईएएस अधिकारी शामिल होंगे।