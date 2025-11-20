स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदा ‘मौत का सामान’, पुलिस पूछताछ में खोला राज

पूछताछ में अंकित ने बताया कि पंचशील कॉलोनी छिंदवाड़ा निवासी हर्ष उर्फ अनुराग तिवारी (23) से नागपुर मार्ग पर 18 हजार रुपए में पिस्टल खरीदी था तथा अपनी स्कॉलरशिप के रुपए दिए थे। अंकित एक साल पहले बी फार्मा कर रहा था। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर हर्ष उर्फ अनुराग तिवारी को पकड़ा जो कि पूर्व में भी हथियार तस्करी के धंधे में शामिल रहा है। हर्ष को यह देशी पिस्टल रिंगरोड में खरगोन से आए व्यक्ति ने 15 हजार रुपए में बेची थी।