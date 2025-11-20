बड़ी सौगात: भूमिहीन परिवारों को मिलेगा पक्का घर और कानूनी पट्टा, कलेक्टर ने दिए निर्देश

Pucca house distribution: दतिया जिले में शहरी भूमिहीन परिवारों को कानूनी पट्टा और पक्का घर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज़ हो गई है। शासन स्तर पर हर वास्तविक भूमिहीन परिवारों को सुरक्षित आवास को धरातल पर उतारने के लिए कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए आदेश के मुताबिक 31 दिसबर 2020 तक नगर में रहने वाले सभी वास्तविक भूमिहीन परिवारों को पात्रता सूची में शामिल किया जाए। इसके लिए वार्ड-वार सर्वे टीमों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। (MP News)