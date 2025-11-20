Patrika LogoSwitch to English

दतिया

बड़ी सौगात: भूमिहीन परिवारों को मिलेगा पक्का घर और कानूनी पट्टा, कलेक्टर ने दिए निर्देश

MP News: शहरी भूमिहीनों को कानूनी पट्टा और पक्का घर देने की प्रक्रिया तेज। प्रशासन ने 2020 तक बसे सभी वास्तविक परिवारों को सूची में शामिल करने के सख्त निर्देश दिए।

दतिया

Akash Dewani

Nov 20, 2025

Pucca house distribution: दतिया जिले में शहरी भूमिहीन परिवारों को कानूनी पट्टा और पक्का घर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज़ हो गई है। शासन स्तर पर हर वास्तविक भूमिहीन परिवारों को सुरक्षित आवास को धरातल पर उतारने के लिए कलेक्टर स्वप्निल वानखड़े ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। जारी किए गए आदेश के मुताबिक 31 दिसबर 2020 तक नगर में रहने वाले सभी वास्तविक भूमिहीन परिवारों को पात्रता सूची में शामिल किया जाए। इसके लिए वार्ड-वार सर्वे टीमों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। (MP News)

इन परिवारों को मिलेगा लाभ

पात्रता में शामिल होंगे वे परिवार जिनके नाम पर कहीं भी जमीन या मकान नहीं है, जो वर्षों से शासकीय, नगर पालिका भूमि पर निवासरत हैं। इसके अलावा जिनके पास कच्चा घर है लेकिन भूमि का स्वामित्व नहीं जिनकी आधार से पुष्टि के बाद उन्हें जमीन पट्टा (legal patta) मुहैया कराया जाएगा। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि पात्रता में गड़बड़ी या देरी को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। (MP News)

पात्र नहीं होंगे ये परिवार

  • जिनके नाम पर किसी भी स्थान पर भूमि/मकान दर्ज है
  • जिन्हें पूर्व में किसी योजना का आवास लाभ मिला ह
  • जो पार्क, सड़क, नाली या प्रतिबंधित शासकीय भूमि पर रहते हैं

सर्वे के लिए तय की समय सीमा

  • 13 दिसबर तक सर्वे पूर्ण
  • 14 दिसबर को प्रारंभिक सूची जारी
  • 2 जनवरी तक अंतिम अनुमोदन
  • 4 जनवरी से पट्टा वितरण, फरवरी तक पूरी प्रक्रिया

Hindi News / Madhya Pradesh / Datia / बड़ी सौगात: भूमिहीन परिवारों को मिलेगा पक्का घर और कानूनी पट्टा, कलेक्टर ने दिए निर्देश

