बड़ा एक्शन! 143 कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, छंटनी की उलटी गिनती शुरू

Employees Termination: नगर निगम में इस समय 143 अस्थाई कर्मचारी अतिरिक्त रूप से काम कर रहे हैं। इन्हें नौकरी से बाहर किया जा सकता है। निगम आयुक्त की ओर से कर्मचारी पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अब इस पर हर विभाग के प्रमुख से कर्मचारियों पर उनकी राय मांगी गई है। इसके बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है। छिंदवाड़ा नगर निगम (Chhindwara Nagar Nigam) में इस समय 1840 अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन 4 करोड़ रुपए है। इन कर्मचारियों की फेस अटेंडेंस भी शुरू हो गई है। (MP News)