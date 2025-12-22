खजरी, चंदनगांव और नोनिया करबल में अधिक प्लाटिंग, बढ़ाई जाएगी संपत्ति गाइड लाइन दरें



पंजीयन विभाग की जानकारी के मुताबिक नई गाइडलाइन के लिए उप मूल्यांकन समितियों की पहली बैठक फरवरी माह में होने की संभावना है। पंजीयन विभाग के पास शहर सहित जिले में 3375 लोकेशन है, जिसमें से कुछ मर्ज किया जाएगा। नई लोकेशन चिन्हित की जाएंगी। पता चला है कि जिला मुख्यालय के उप मूल्यांकन समिति इस बार खजरी, चंदनगांव, नोनिया करबल और सोनपुर क्षेत्र में संपत्ति मूल्य वृद्धि करने के मूड में है क्योंकि इस बार साल भर में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रियां इस क्षेत्र से हुई है। इसके अलावा दूसरे क्षेत्र में प्लाटिंग पर नजर रखी जाएगी।

