MP में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कड़ाके की ठंड पर लग सकता है ब्रेक

मौसम विज्ञानी वीएस यादव का कहना है कि उत्तरी बर्फीली सर्द हवा के कारण राजधानी सहित प्रदेश में अनेक स्थानों पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन अब हवा के रुख में थोड़ा बदलाव होने की संभावना है। जो सर्द हवा आ रही है उसकी तीव्रता अब कमजोर हो गई है, साथ ही हवा का रुख अब उत्तर पूर्वी होने की संभावना है। इसके कारण तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। भोपाल में भी 21 के बाद तापमान थोड़े बढ़ सकते हैं। इससे सर्दी का प्रभाव थोड़ा कम होने की उमीद है।(MP Weather News)