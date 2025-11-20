MP में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कड़ाके की ठंड पर लग सकता है ब्रेक

bhopal cold wave (फोटो- सोशल मीडिया)
Cold Wave: पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से कड़ाके की सर्दी से ठिठुर रहे भोपाल वासियों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। 12 दिनों से तापमान लगातार 10 डिग्री से नीचे चल रहे हैं और शहर में तेज सर्दी का दौर जारी है, लेकिन अब उत्तरी हवा का असर थोड़ा कमजोर होने की संभावना है। ऐसे में दो दिनों बाद तेज सर्दी से राहत मिल सकती है, वहीं न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। (MP Weather News)
राजधानी में अभी सर्दी का दौर जारी है। बुधवार को भी शहर में तेज सर्दी का दौर रहा। सुबह शहर में धुंध भी छाई रही, सुबह 7:30 बजे तक विजिबिलिटी 1200 मीटर थी, इसके बाद धूप भी खिली। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 25.6 और न्यूनतम 7.8 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.6 डिग्री कम रहा।
मौसम विज्ञानी वीएस यादव का कहना है कि उत्तरी बर्फीली सर्द हवा के कारण राजधानी सहित प्रदेश में अनेक स्थानों पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन अब हवा के रुख में थोड़ा बदलाव होने की संभावना है। जो सर्द हवा आ रही है उसकी तीव्रता अब कमजोर हो गई है, साथ ही हवा का रुख अब उत्तर पूर्वी होने की संभावना है। इसके कारण तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। भोपाल में भी 21 के बाद तापमान थोड़े बढ़ सकते हैं। इससे सर्दी का प्रभाव थोड़ा कम होने की उमीद है।(MP Weather News)
