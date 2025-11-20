Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कड़ाके की ठंड पर लग सकता है ब्रेक

MP Weather News: लगातार 12 दिन से 10 डिग्री से नीचे लुढ़के तापमान के बाद राहत मिलने वाली है। उत्तरी हवाओं की तीव्रता कमजोर पड़ते ही दो दिनों में सर्दी का असर कम होने लगेगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Nov 20, 2025

bhopal cold wave relief temperature rise mp weather news

bhopal cold wave (फोटो- सोशल मीडिया)

Cold Wave: पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से कड़ाके की सर्दी से ठिठुर रहे भोपाल वासियों को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है। 12 दिनों से तापमान लगातार 10 डिग्री से नीचे चल रहे हैं और शहर में तेज सर्दी का दौर जारी है, लेकिन अब उत्तरी हवा का असर थोड़ा कमजोर होने की संभावना है। ऐसे में दो दिनों बाद तेज सर्दी से राहत मिल सकती है, वहीं न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। (MP Weather News)

तापमान में फिर आधा डिग्री की गिरावट, धुंध भी

राजधानी में अभी सर्दी का दौर जारी है। बुधवार को भी शहर में तेज सर्दी का दौर रहा। सुबह शहर में धुंध भी छाई रही, सुबह 7:30 बजे तक विजिबिलिटी 1200 मीटर थी, इसके बाद धूप भी खिली। बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 25.6 और न्यूनतम 7.8 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 6.6 डिग्री कम रहा।

तापमान में बढ़ोतरी की संभावना

मौसम विज्ञानी वीएस यादव का कहना है कि उत्तरी बर्फीली सर्द हवा के कारण राजधानी सहित प्रदेश में अनेक स्थानों पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन अब हवा के रुख में थोड़ा बदलाव होने की संभावना है। जो सर्द हवा आ रही है उसकी तीव्रता अब कमजोर हो गई है, साथ ही हवा का रुख अब उत्तर पूर्वी होने की संभावना है। इसके कारण तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। भोपाल में भी 21 के बाद तापमान थोड़े बढ़ सकते हैं। इससे सर्दी का प्रभाव थोड़ा कम होने की उमीद है।(MP Weather News)

ये भी पढ़ें

छाती पर चिपकाया BJP विधायक का फोटो, दंड मारते पहुंचा जनसुनवाई, बोला- साहब! मदद करिए…
पन्ना
land grab accusation bjp mla pawai farmer complaint public hearing mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 07:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, कड़ाके की ठंड पर लग सकता है ब्रेक

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP Tourism Tamia: मध्य भारत का छिपा स्वर्ग, टूरिज्म से लेकर एडवेंचर तक, सर्दियों में ‘स्विटजरलैंड’ सा मजा

MP Tourism Tamia Tourism Place you must explore the hidden untouched beauty
Patrika Special News

एमपी महिला कांग्रेस की नई अध्यक्ष बनीं रीना बोरासी, बड़ा फेरबदल

Reena Bourasi Setia
भोपाल

एमपी से 566 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक्सपोर्ट, आसियान देशों को दवाइयां, वस्त्र, कृषि उत्पाद भेज रहा प्रदेश

US$566 million exports from MP to ASEAN countries
भोपाल

एमपी में बढ़ेगा शिक्षकों का कोष, स्कूल शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान

School Education Minister's big announcement to increase teacher funding in MP
भोपाल

भोपाल, इंदौर और ग्वालियर के कलेक्टरों को दिल्ली से पड़ी फटकार, मिली ‘चेतावनी’

BHOPAL NEWS
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.